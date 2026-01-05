Slušaj vest

Eksplozivne naprave koje su pronadjene u jednoj garaži na Novom Beogradu koju je, kako se sumnja, koristio fitnes trener Aleksandar A. prema preliminarnim rezultatima istrage identične su kao one koje su eksplodirake u stanu u Kosovskoj ulici!

Podsetimo, u eksploziji u iznajmljenom stanu koja je oštetila stanove nastradao je makedonski maneken Martin Sipkovski (21). Prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića (23) iz Zemuna koji je ubijen mesec dana kasnije.

Nezvanične informacije ukazuju da je makedonski državljanin slučajno aktivirao eksploziv, a muškarac koji mu ih je predao ne uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.