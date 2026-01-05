Hronika
IZAZVAO SAOBRAĆAJKU, AUTOMOBIL "ZARONIO U SNEG", ON POBEGAO SA LICA MESTA Neverovatna situacija u Loznici, saobraćaj sve vreme bio otežan FOTO
U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila jedno vozilo je završilo do pola zaronjeno u sneg.
Naime, kako se navodi u objavi na stranici "192_rs" ova nezgoda se dogodila u Jevremoviću, kod Ratkove kafane.
Kako se navodi u objavi vozač koji je udario u pomenuti automobil je pobegao sa lica mesta.
Za sada nema informacija o povređenima u ovoj nezgodi.
