U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila jedno vozilo je završilo do pola zaronjeno u sneg.

Naime, kako se navodi u objavi na stranici "192_rs" ova nezgoda se dogodila u Jevremoviću, kod Ratkove kafane.

Kako se navodi u objavi vozač koji je udario u pomenuti automobil je pobegao sa lica mesta.

Za sada nema informacija o povređenima u ovoj nezgodi.

