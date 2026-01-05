Slušaj vest

Niška policija uhapsila je dve osobe iz tog grada zbog osnovane sumnje da su jednom muškarcu naneli teške telesne povrede, navodi se u saopštenju.

Uhapšeni S.N. (42) i M.R. (41) sumnjiče se da su su sinoć na ulici u Nišu zadali više udaraca dvojici muškaraca od 44 i 34 godine.

Četrdesetčetvorogodišnjak je zadobio teške telesne povrede, a obojica su zbrinuta u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.

Policija je saopštila da je na mestu događaja zatekla S.N, da je M.R. pobegao, ali da je i on ubrzo pronađen i uhapšen.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom javnom tužiocu.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteHronikaU POŠILJCI TREBALO DA BUDU DEČIJE IGRAČKE, KAD SU POGLEDALI - USLEDIO ŠOK: Zaplene u Srbiji na kraju godine, evo šta je sve otkriveno u više akcija (FOTO)
psihoaktivni lekovi.jpg
HronikaCRNOGORSKA POLICIJA ZAUSTAVILA BMW, ODMAH PRIVELI SRBINA (43)! Sa dve devojke i kokainom pokušao da pređe granicu
5696839_kokain-rance.._ls.jpg
HronikaUHAPŠEN VOZAČ KOJI JE USMRTIO ŽENU U VELIKOJ MOŠTANICI! Vozio pijan, pa PREGAZIO DVE ŽENE: Drugoj se bore za život - JEZIVI detalji sudara!
17671168511684158180cacak-saobraćajna-policija-fotorina.jpg
HronikaUHAPŠEN TINEJDŽER DILER IZ NIŠA! Policija ga uhvatila na delu sa paketićem, a na licu mesta privedena još trojica Nišlija (foto)
marihuana Niš