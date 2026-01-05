Grčka policija piše kazne i oduzima vozačku dozvolu za vožnju u alkoholisanom stanju

Članovi zloglasne kriminalne organizacije "Pink Panter" stoje iza naoružane pljačke draguljarnice u hotelu u Sani, Halkidiki, koja se dogodila u septembru prošle godine, a plen je obuhvatao nakit i satove u vrednosti od 580.000 evra, javlja Protothema.

Nakon višemesečne istrage iskusnih policajaca iz Odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala Severne Grčke, identifikovana su dva državljanina Srbije, starosti 48 i 46 godina. Na njih su izdata evropska poternica, na osnovu kojih su uhapšeni u Bugarskoj i Hrvatskoj.

Reč je o članovima kriminalne organizacije koja deluje unutar balkanskih međunarodnih kriminalnih grupa i organizacija, poznate kao "Pink Panteri". Ova banda je specijalizovana za pljačke draguljarnica, koje se odlikuju visokim stepenom organizacije, prilagodljivosti i stalnim evoluirajućim metodama delovanja. Njeni članovi imaju slabost prema nakitu i luksuznim satovima velike vrednosti iz poznatih draguljarnica širom Evrope.

Naoružana pljačka draguljarnice u Halkidikiju dogodila se 2. septembra oko podneva. Dvojica počinilaca, nakon što su ukrali plen, nestali su za samo nekoliko minuta, što pokazuje da je akcija bila pažljivo isplanirana, kako u pristupu, tako i u bekstvu.

Istraga grčke policije, sprovedena u saradnji sa stranim policijskim organima i Europolom, potvrdila je da su četiri člana bande boravila na teritoriji Grčke od 20. avgusta do 2. septembra 2025. isključivo s ciljem pljačke draguljarnice u Sani.

Članovi bande ušli su u zemlju u različito vreme, koristili falsifikovane putne isprave i iznajmljivali vozila na koja su stavljali ukradene registarske tablice kako bi otežali njihovo otkrivanje od strane vlasti.

Pre pljačke vršili su višestruke izviđanja prostora i detaljno planirali akciju, dok su za dolazak i bekstvo koristili i vozila i električne trotinete.

Tokom pljačke, 48-godišnjak zajedno sa nepoznatim saučesnikom, zadržao je dvoje zaposlenih uz pretnju oružjem i ukrao luksuzne satove i nakit ukupne vrednosti 579.805,75 evra. Istovremeno, 46-godišnjak zajedno sa nepoznatom ženom imao je podršku uloge, praveći se da su kupci i nadgledajući okolinu.

Napominje se da je 48-godišnjak već bio poznat u Švajcarskoj zbog provala, dok se ispituje učešće oba osumnjičena u sličnim naoružanim pljačkama u drugim evropskim zemljama tokom 2024. i 2025. godine.