U beogradskom naselju Borča večeras se dogodila pucnjava u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba ranjena.

Kako Kurir nezvanično saznaje, pucnjavi je prethodila svađa mladića, sa dvojicom komšija, tokom koje je potegao pištolj.

Ranjeni mladić je prebačen u Urgentni centar a na mestu pucnjave je policija koja po odobrenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu vrši uviđaj.

