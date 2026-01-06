Slušaj vest

Do udesa je došlo u trenutku kada su šesnaestogodišnjakinje pokušale da pređu kolovoz na obeleženom pešačkom prelazu. Prema prvim informacijama, na njih je naleteo automobil marke "mercedes", kojim je upravljao vozač identifikovan kao Ž.R.

Udarac je bio silovit, a na lice mesta je odmah izašla ekipa Hitne pomoći koja je povređene devojčice transportovala u Urgentni centar.

Nakon detaljnih pregleda u Urgentnom centru, lekarima i roditeljima je laknulo – uprkos strašnom prizoru, devojčicama su konstatovane lake telesne povrede.

Policija je na licu mesta obavila uviđaj i testirala vozača na prisustvo alkohola.

Utvrđeno je da vozač Ž.R. nije bio pod dejstvom alkohola u trenutku nezgode.

Krivična prijava po nalogu tužilaštva

Iako vozač nije bio pijan, zbog činjenice da je do kontakta došlo na pešačkom prelazu i da su u pitanju maloletna lica, nadležno tužilaštvo je odmah reagovalo.

Po nalogu tužilaštva, protiv vozača Ž.R. podneta je krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Istraga će utvrditi tačnu brzinu kretanja vozila i sve okolnosti koje su dovele do ove nezgode.