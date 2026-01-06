Slušaj vest

Mladić Mihailo Gudžulić (23) rodom iz Kraljeva teško je povređen u požaru koji je izbio tokom novogodišnje noći u baru na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj, saznaje Kurir!

- Mihailo je kobne večeri bio sa najboljim prijateljima u baru "Le Constellation" i hvala Bogu uspeli su da se izađu živi, ali ima povrede ruku i glave. Na rukama ima opekotine trećeg stepena, dok na glavi ima opekotine prvog i drugog stepena - kaže za Kurir njegov brat Dušan Janjić koji je učestvovao u spašavanju, kako svojih rođaka tako i ostalih gostiju kluba. 

Mihailo Gudžulić, požar, Švajcarska.jpeg
Preživeli Mihailo Gudžulić iz Kraljeva Foto: Društvene Mreže

- Mihailo se zbog povreda koje je zadobio u baru nalazi na bolničkom lečenju u Ženevi. Nalazi se na odeljenju intezivne nege i hvala Bogu oni su sada dobro. Borili su se i lekari su uradili odličan posao, kao i svi ljudi koji su pomagali. Nikad im neću moći dovoljno zahvaliti što danas mogu da vidim svoje rođake žive, jer ne znam šta bi radio da ih nemam - rekao je naš sagovornik.

Heroj

Kako nam je objasnio naš sagovornik, porodično žive u Sionu u Švajcarskoj, a Kran Montana je mesto koje je udaljeno 15 minuta od grada i svi dolaze tu kako bi skijali i provodili se. 

Inače, da podsetimo, Mihailo iz Kraljeva je četvrti povređeni Srbin u stravičnom požaru koji je izbio na novogodišnjem dočeku u klubu, pored njega na bolničkom lečenju su i Daris Gegić iz Tutina, Predrag Janković iz okoline Ljiga i Novopazarac Meldin Mehmedović.

Stefan Ivanović
Stefan Ivanović je Srbin koji je nastradao u požaru Foto: screenshot X, Društvene Mreže

- Stefan Ivanović, koji je imao dvojno državljanstvo - sprsko i švajcarsko, preminuo je u požaru dok je spasavao goste bara "Le Constellation". Ivanović je kobne, novogodišnje večeri radio kao obezbeđenje u klubu. Herojski je, prema rečima svedoka, nekoliko puta ulazio u vatru koja je gutala sve pred sobom i izvlačio mladiće i devojke iz lokala - podseća naš sagovornik i dodaje da je nažalost, u jednom trenutku ostao zaglavljen baru i nije uspeo da izađe. Danima je trajala potraga za Ivanovićem, a onda su nažalost stigle loše vesti - identifikovan je kao žrtva.

Požar u Švajcarskoj odneo 40 života, mahom omladine Foto: Printscreen/Facebook, Printskrin Instagram

40 žrtava

Tragedija u Kran Montani odnela je 40 žrtave koje su do sada identifikovane, a njih 119 je teško povređeno i zadobili su velike opekotine. Povređene žrtve transportovane su po celoj Švajcarskoj, kao i Evropi. Inače, kako Kurir saznaje, u požaru u Kran Montani ima dosta povređenih rodom sa Balkana.

Zbog velike tragedije pokrenuta je istraga protiv bračnog para iz Francuske, koji više od deset godina drže bar u kom je došlo do tragedije, njima se na teret stavlja krivično delo ubistvo iz nehata, kao i pokušaj ubistva iz nehata.

