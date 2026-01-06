

Makro i „pink panterka“ objavili knjige

Među retkima koji je knjigu počeo da piše tokom boravka u Centralnom zatvoru jeste beogradski makro Mihailo Maksimović, koji je pisao o svom „poslu“, starletama, pevačicama i uopšteno ženama koje su radile za njega. Po izlasku iz strogo čuvanog zatvora u Grčkoj knjigu je objavila Olivera Ćirković, nekadašnja članica bande Pink Panteri.

- Knjige napisane o kriminalu, ali i one o zatvorskim danima lako nalaze put do čitalaca. Međutim, svako ko se odluči da vreme provede uz ove knjige trebalo bi da ima svest o tome da su one često pranje biografije i prikazivanje pisca u sklopu romantizovane priče. Opasne su u smislu da, kao što se nekada poistovećujemo sa negativnim likovima iz filmova ili serija, ovi „pisci“, ukoliko se njihova dela ne gledaju kritički iz aspekta moralnosti, mogu lako da postanu idoli mladima - objašnjava naš sagovornik i dodaje da njihova dela jednostavno treba posmatrati kao romane, a ne autobiografska dela u kojima iznose istinu o sebi ili drugima.