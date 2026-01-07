Slušaj vest

Mladići Mihailo Gudžurić (23) iz Kraljeva, Tutinac Daris Gegić (23) i Danilo Janjić (20) rodom iz Mostara, bili su zajedno u novogodišnjoj noći kada je došlo do požara u baru na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj.

- Moja braća Mihailo i Danilo bili su u tom baru zajedno sa njihovim najboljim prijateljem Darisom. Prvo su imali sto u donjem delu bara "Le Constellation", da bi kasnije na nagovor prijatelja otišli na gornji nivo, tačnije na terasu bara. Sva sreća u nesreći je da ih je jedan prijatelj pozvao da dođu kod njega, na gornji nivo kluba - kaže nam Dušan Janjić i dodaje:

Danilo Janjić i Mihailo Gadžurić Foto: Društvene Mreže, Screenshot

- Imali su neverovatnu sreću da prežive taj požar i prođu sa povredama koje će im uz dobar tim lekara biti adekvatno sanirane. Mihailo i Danilo imaju opekotine po rukama i to treći stepen, a vatra im je nažalost zahvatila i glavu pa imaju opekotine prvog i drugog stepena. Hvala Bogu oni su van životne opasnosti i u stabilnom su stanju.

Kako je Kurir saznao, Daris Gegić nalazi se na bolničkom lečenju u Berinu u Nemačkoj i prema poslednjim informacijama, on je smešten u specijalizovanom centru za lečenje teških opekotina i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.

Tutinac Daris Gegić teško poveđen u požaru Foto: Društvene Mreže

- Daris je u požaru zadobio teške telesne povrede i nakon prve pomoći i zbrinjavanja u Švajcarskoj helikopterom je uz pratnju medicinskog osoblja transportovan u Berlin. Tutinac i ostali pacijenti su intubirani i priključeni na aparate za disanje. Svaki minut, sat, dan su ključni za oporavak ovako teških pacijenata - kaže Kurirov izvor i dodaje da se lekari u čijim bolnicama su hospitalizovani pacijenti koji su preživeli požar u Kran Montani na visini zadatka i da pružaju najbolju moguću medicinsku pomoć.

1/6 Vidi galeriju Vatra u baru gutala sve pred sobom Foto: Printscreen/Facebook

Kako smo ranije preneli, pored Tutinca i Kraljevčanina u požaru u švajcarskom baru povređeni su i Predrag Janković iz okoline Ljiga i Novopazarac Meldin Mehmedović. Svi povređeni rodom iz Srbije nalaze se na bolničkom lečenju. Požaru koji je tokom novogodišnje večeri izbio najverovatnije, doprinele su prskalice koje su zahvatile plafon lokala. Vatra se brzo proširila po celom kafiću, a ishod požara - katarstofalan, 40 žrtava i 119 povređenih. Jedna od žrtava jeste i Srbin Stefan Ivanović koji je obezbeđivao bar u novogodišnjoj noći, a o njegovom herojskom podvigu danima pišu mediji iz cele Evrope, ali detaljnije o tome pročitajte u linku iznad.