Slušaj vest

U Radničkoj ulici, kod broja 61a na Čukaričkoj padini u Beogradu, danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povređena desetogodišnja devojčica.

Prema prvim informacijama, dete je oboreno kao pešak, dok je vozač automobila pobegao u nepoznatom pravcu.

Na lice mesta odmah je izašla ekipa Hitne pomoći. Devojčica je u svesnom stanju komunikativna, ali se žalila na jake bolove u predelu kolena. Nakon ukazane prve pomoći, sanitetom je prevezena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj na dalju dijagnostiku i lečenje.

Policija je trenutno na terenu i vrši uviđaj. Kako saznajemo, pokrenuta je opsežna potraga za vozačem koji se nije zaustavio nakon kontakta sa detetom.

- Policijske patrole su na ključnim tačkama u ovom delu grada, a proveravaju se i snimci sa nadzornih kamera sa okolnih objekata kako bi se identifikovalo vozilo i neodgovorni vozač - navodi izvor blizak istrazi.