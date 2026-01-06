Slušaj vest

Beogradska policija intenzivno traga za vozačem teretnog vozila koji je nakon filmske potere i fizičkog napada na obilaznici oko Beograda, namerno udario u automobil "smart" i teško oštetio vozilo u kojem su bili mladić i devojka.

Ono što je trebalo da bude obična vožnja obilaznicom pretvorilo se u pravu borbu za život. Prema saznanjima, sukob je započeo kada je neidentifikovani vozač kamiona, ničim izazvan, bacio plastičnu flašu u pravcu "smarta".

Mladić koji je upravljao automobilom i njegova saputnica pokušali su gestikulacijom da mu ukažu na opasnost takvog ponašanja, ali je to samo izazvalo kontraefekat. Devojka je, videvši da se situacija otima kontroli, izvadila mobilni telefon kako bi snimila bahatog vozača i zabeležila registarske oznake.

Kamion od više tona korišćen kao oružje

U trenutku kada je shvatio da ga snimaju, vozač kamiona potpuno je izgubio kontrolu. Prema svedočenju očevidaca, on se namerno "zalepio" za zadnji deo malog gradskog automobila.

"Bilo je jezivo gledati. Ogromna grdosija se zaletala u taj mali auto. Udario ih je jednom, pa opet, pokušavajući praktično da ih izgura sa kolovoza. Mladi ljudi unutra nisu imali gde da pobegnu", navodi izvor blizak istrazi.

Nakon što je dva-tri puta silovito udario u zadnji deo "smarta", vozač kamiona je naglo ubrzao i nestao u pravcu petlje, ne pruživši pomoć povređenima.

Stanje povređenih i istraga

Policija je na licu mesta zatekla smrskan automobil, a prizor je, prema rečima onih koji su se tu našli, bio potresan.

Medicinska pomoć: Mladić i devojka su sa vidnim povredama i u stanju velikog šoka prevezeni u Urgentni centar. Stepen njihovih povreda se još uvek utvrđuje, ali su van životne opasnosti.

Reakcija nadležnih: O celom slučaju je hitno obavešteno nadležno javno tužilaštvo. Policija trenutno pregleda snimke sa nadzornih kamera na naplatnim rampama i benzinskim pumpama u blizini kako bi identifikovala kamion i begunca.

Kazna za bahatost

Pravni stručnjaci napominju da bi se ovaj čin mogao okarakterisati ne samo kao izazivanje opšte opasnosti, već i kao pokušaj nanošenja teških telesnih povreda opasnim oruđem (u ovom slučaju vozilom). Za ovakav vid nasilničke vožnje i bekstvo sa mesta nesreće zaprećena je višegodišnja zatvorska kazna.

Ukoliko imate bilo kakve informacije o ovom incidentu, policija apeluje da se javite na broj 192.