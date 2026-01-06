Slušaj vest

Danas posle podne zapalio se autobus u Kragujevcu, u ulici Radoja Domanovića. U gašenju požara učestvovalo je šest vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom. Incident se dogodio oko 17 časova.

Prema prvim, još uvek nezvaničnim informacijama, požar je izbio na motoru autobusa koji je bio u pokretu.

Nema informacija o povređenima, a saobraćaj je u toj ulici bio obustavljen.

