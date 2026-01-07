Slušaj vest

Vatrogasno spasilačka jedinica u Kragujevcu u subotu je dobila krajnje neobičajeni poziv za intervenicju. Radilo se o čoveku koji je upao u Bunar.

Jedan od članova tima, Vuk Šebek, za "Redakciju" otkriva kako je izgledala ova krajnje opasna intervencija:

- Drugog januara u 16:30 Operativnom centru Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu prijavljeno je da je jedno starije muško lice upalo u bunar u kragujevačkom naselju Petrovac. Odmah po prijemu dojave, šef smene je na lice mesta uputio 13 vatrogasaca spasilaca sa tri vozila. Po dolasku na lice mesta utvrdili smo da se lice nalazi u bunaru i da je živo. Međutim, nepristupačan teren, loši vremenski uslovi, kao i sumrak koji je prelazio u potpuni mrak, predstavljali su značajne otežavajuće okolnosti za nas.

Šebek dodaje da su bez odlaganja obezbedili lice mesta i započeli složenu akciju spasavanja:

- Koristili smo specijalističku opremu za rad na visini i dubini, kao i iskustvo i znanje koje smo stekli kroz obuke i prethodne intervencije.

Zahvaljujući dobroj koordinaciji i jasnoj podeli zadataka, akcija je tekla kontrolisano i bezbedno. Rukovodilac intervencije, odnosno šef smene, odredio je da ja uđem u bunar. Obukao sam odmah spasilački pojas i, uz pomoć svojih kolega i dodatne specijalističke opreme, uspeli smo da bezbedno izvučemo našeg sugrađanina iz bunara.

"Vanredne situacije ne biraju ni mesto ni vreme"

Nakon samog izvlačenja, intervencija tu nije bila završena:

- Zbog same konfiguracije terena, lice smo morali na spinalnoj dasci da nosimo nekih dva kilometra, sve do mesta gde je ekipa Zavoda za urgentnu medicinu mogla da preuzme pacijenta i nastavi njegovo dalje zbrinjavanje. Želim posebno da naglasim da u ovakvim situacijama zasluge nikada ne pripadaju pojedincu. Ovo je rezultat isključivo timskog rada, međusobnog poverenja i zajedništva - kaže Šebek i dodaje:

- U vanrednim situacijama, pored fizičke spreme i hrabrosti, presudni su koncentracija, smirenost i sposobnost da se stečena znanja primene u praksi, čak i pod velikim pritiskom i naletom adrenalina. Kako znamo da vanredne situacije ne biraju ni mesto ni vreme, zbog toga redovno sprovodimo različite obuke, vežbe i taktičke zadatke, kako bismo uvek bili spremni da odgovorimo na svaki izazov i kako nas nijedan događaj ne bi iznenadio.

Kaže da je ponekad zaista teško odmah procesuirati sve što su videli i doživeli, te da ih određeni događaji duboko pogode, a da je empatija prema ljudima koji su u nevolji uvek prisutna i ne može se isključiti:

- U tim trenucima je izuzetno važno osloniti se na kolege, jer su timski rad i međusobna podrška ključni. Kada se vratimo kući, često se javi osećaj velikog olakšanja zato što smo spasili ljudski život, ali istovremeno i potreba da se odmorimo i mentalno distanciramo od svega što smo proživeli.

