Muškarac M.S. (57) uhapšen je zbog sumnje da je sinoć u porodičnoj kući u Jakovu nasrnuo na nevenčanu suprugu i naneo joj povrede.

Policiji je slučaj prijavila žrtva.

Osim uvreda, kako se sumnja, M.S. je žrtvi naneo povrede tako što ju je čupao za kosu i zatvorenom šakom udario u lice.

Lekari u KBC Zemun su ukazali povređenoj ženi pomoć.

Osumnjičeni je alkotestiran i utvrđeno je da je bio pod dejstvom alkohola, a sumnjiči se za krivično delo Teška telesna povreda.

