Ubistvu je, prema rečima očevidaca, prethodila svađa. Mladić je preminuo u vozilu Hitne pomoći, na putu do bolnice.

Naime, rano jutros, oko 3 časa, došlo je do ubistva u jednom ugostiteljskom objektu u Tovariševu kod Bačke Palanke.

Kako se saznaje, mladić star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Po rečima očevidaca, svemu je prethodila svađa.

