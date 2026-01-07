Slušaj vest

Policija od sinoć traga za osumnjičenim koji je, iz za sada nepoznatog razloga, tokom proslave Božića u jednom kafiću nožem nasmrt izbo tinejdžera (18) u mestu Tovariševo kod Bačke Palanke

Ubistvo se, podsetimo, dogodio oko tri sata iza ponoći, u jednom lokalu gde se okuplja omladina. 

- Ništa nije ukazivao na to da će se desiti zločin, ali u jednom trenutku osumnjičeni je, navodno, prišao žrtvi u punom kafiću, i nakon kraće svađe izvadio je nož i izbo ga u vrat. Sve se odigralo u trenutku, pa skoro da niko nije ni mogao da reaguje kako bi sprečio napad - kaže za Kurir dobro obavešten izvor i dodaje:

- Napadač je nakon toga pobegao i policija interzivno traga za njim. Prema rečima svedoka i očevidaca policija je identifikovala napadača, a sada se češlja svaki pedalj kako bi se on pronašao. Na terenu su mnogobrojni pripadnici MUP-a Srbije koji učestvuju u potrazi za osumnjičenim ubicom. 

Tinejdžer je nakon stravičnog uboda počeo da krvari, a sanitetom Hitne pomoći odmah je prevezen u bolnicu, ali je nažalost od zadobijene povrede preminuo. Telo je po nalagu dežurnog tužioca poslato na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt. 

Istraga povodom stravičnog zločina na najveći pravoslavni praznik, Božić je i dalje u toku. 

