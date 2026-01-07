Slušaj vest

Policija od sinoć traga za osumnjičenim koji je, iz za sada nepoznatog razloga, tokom proslave Božića u jednom kafiću nožem nasmrt izbo tinejdžera (18) u mestu Tovariševo kod Bačke Palanke.

Ubistvo se, podsetimo, dogodio oko tri sata iza ponoći, u jednom lokalu gde se okuplja omladina.

- Ništa nije ukazivao na to da će se desiti zločin, ali u jednom trenutku osumnjičeni je, navodno, prišao žrtvi u punom kafiću, i nakon kraće svađe izvadio je nož i izbo ga u vrat. Sve se odigralo u trenutku, pa skoro da niko nije ni mogao da reaguje kako bi sprečio napad - kaže za Kurir dobro obavešten izvor i dodaje:

- Napadač je nakon toga pobegao i policija interzivno traga za njim. Prema rečima svedoka i očevidaca policija je identifikovala napadača, a sada se češlja svaki pedalj kako bi se on pronašao. Na terenu su mnogobrojni pripadnici MUP-a Srbije koji učestvuju u potrazi za osumnjičenim ubicom.

Tinejdžer je nakon stravičnog uboda počeo da krvari, a sanitetom Hitne pomoći odmah je prevezen u bolnicu, ali je nažalost od zadobijene povrede preminuo. Telo je po nalagu dežurnog tužioca poslato na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt.