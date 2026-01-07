Slušaj vest

Tinejdžer Nenad G. (18) brutalno je ubijen u jednom kafiću tokom proslave Božića u mestu Tovariševo kod Bačke Palanke, saznaje Kurir.

Tradiconalna proslava

- Kobne večeri, kako smo čuli, tinejdžer je bio u društvu prijatelja i oni su se tokom celog dana družili i uživali u tradicionalnom proslavljanju Božića. Bili su, navodno, prvo kod crkve, ložili su se badnjaci, a gledali su i kako njihov drug vozi kočiju, što je tradicija u Tovariševu - kaže nam jedan meštanin i dodaje:

Ovo je ubijeni mladić kod bačke Palanke Foto: Privatna arhiva

- Omladina se često skuplja u dva kafića u selu, a jedan od njih je taj u kom se nažalost dogodilo ubistvo. Muzika je svirala, oko ponoći su svi izašli napolje kako bi bacali petarde i čestitali jedni drugima Božić. Nakon toga su opet ušli u kafić, veseli su se i, koliko smo čuli, niko nije pravio probleme.

Alkohol?

Prema rečima naše sagovornika, osumnjičeni je bio u kafiću sa svojim društvom.

- Čuli smo da je osumnjičeni ubica navodno, bio pod dejstvom alkohola. Za sada niko u selu ne zna koji je to tačno razlog zašto je došlo do ovako teškog zločina i to na ovako veliki praznik, Božić. Ovo je strašno, svi smo se potresli - kaže nam meštanin dok priprema božićnu trpezu i dodaje:

- U jednom trenutku mu je prišao i odgurnuo ga. Zatim je došlo do svađe. Osumnjičeni je izvadio nož i izbo Nenada. Da čovek ne poveruje. Niko nije uspeo ni da reaguje, da spreči taj sukob. Neverovatno.

Kako nam potom objašnjava sagovornik, muzika u lokalu je ugašena i usledilo je opšti stampedo.

- U toj gužvi ubica je pobegao. Mnogobrojni svedoci su ga videli kako odlazi u onoj gužvi. Policija ga traži, opšti je haos. Nažalost, mali Nenad je od zadobijenih povreda preminuo u sanitetu Hitne pomoći - navodi on i dodaje da se nada da će osumnjičen ubica biti uhapšen i adekvatno kažnjen.