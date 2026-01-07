Slušaj vest

Policija je posle višesatne potrage uhapsila muškarca osumnjičenog da je noćas u jednom kafiću u selu Tovariševo kod Bačke Palanke ubio Nenada G. (18).

Kako smo pisali, zločin se dogodio oko tri sata posle ponoći u preunom kafiću kada je osumnjičeni zario nož u vrat tinejdžeru.

- Posle zločina osumnjičeni je pobegao s lica mesta. Policija je odmah otpočela potragu za njim i posle nekoliko sati intezivne potrage on je danas uhapšen - potvrdio je izvor Kurira.

Očevici su ispričali da je ubistvu prethodila svađa, ali još uvek nije poznato oko čega su se osumnjičeni i žrtva posvađali.

- Kako smo čuli, tinejdžer je bio u društvu prijatelja i oni su se tokom celog dana družili i uživali u tradicionalnom proslavljanju Božića. Bili su, navodno, prvo kod crkve, ložili su se badnjaci, a gledali su i kako njihov drug vozi kočiju, što je tradicija u Tovariševu - kaže nam jedan meštanin i dodaje:

- Omladina se često skuplja u dva kafića u selu, a jedan od njih je taj u kom se nažalost dogodilo ubistvo. Muzika je svirala, oko ponoći su svi izašli napolje kako bi bacali petarde i čestitali jedni drugima Božić. Nakon toga su opet ušli u kafić, veseli su se i, koliko smo čuli, niko nije pravio probleme.

Kako su dalje ispričali u jednom momentu su videli mladića krvavog sa nožem zabodenim u vrat.