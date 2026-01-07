Slušaj vest

Zbog sumnje da je u jednom kafiću u selu Tovariševo kod Bačke Palanke nasmrt izbo tinejdžera Nenada G. (18), policija je posle višesatne potrage uhapsila Nenada M. (28)! Kako Kurir saznaje, uhapšeni je od ranije poznat policiji po vršenju krivičnih dela.

- On je u tom kraju poznat po krijumčarenju migranata, ali i po vršenju drugih krivičnih dela. Ima dosije i ranije je privođen - kaže izvor Kurira.

Nenad G. Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, zločin se dogodio noćas oko tri sata posle ponoći u kafiću.

- Sumnja se da su se osumnjičeni i žrtva posvađali, nakon čega je tinejdžer otišao do toaleta. Međutim, osumnjičeni je pošao za njim i u toaletu mu prerezao vrat. Ranjeni mladić je, sav krvav, uspeo da izađe iz toaleta, prisutni su se uznemirili i pozvali Hitnu pomoć i policiju. Nažalost, Nenad G. je preminuo na putu do bolnice - kaže izvor i podseća da je osumnjičeni nakon krvavog pira pobegao.

- Policija je odmah identifikovala napadača i otpočela potragu za njim. Nakon nekoliko sati, on je pronađen i uhapšen - dodaje izvor.