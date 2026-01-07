Slušaj vest

Oko 16 časova danas na Zvezdari desila se stravična porodična tragedija, kada je šesnaestogodišnji mladić (16) vatrenim oružjem pokušao da ubije baku (67) i dedu (68), a zatim i sebe.

Prema rečima ranjene bake, krvavom piru u dvorištu porodične kuće prethodila je rasprava. U jednom trenutku, unuk je potegao vatreno oružje i ispalio više projektila u nju, pogodivši je u predelu leve ruke.

Nakon napada na njih, mladić je sebi pucao u glavu u pokušaju da izvrši samoubistvo.

Hitna pomoć je odmah izašla na teren, a lekari se bore za život šesnaestogodišnjaka, kao i njegovog dede, dok je baka stabilno.