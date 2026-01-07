Slušaj vest

Maloletni dečak (16), koji je pucao u babu i dedu, pa pucao sebi u stomak, prema nezvaničnim informacijama, u krvavi pohod došao je sa drugom.

Kako rekle komšije iz ulice gde se desio zločin, za tim drugim dečakom policija traga.

- Nakon pucnjave deda je izleteo krvav iz kuće i tražio pomoć. Policija nam je rekla da su imali nameru da idu od kuće do kuće i ubijaju redom - rekao je jedan od komšija.

Od ranije poznat policiji

- D.P. ima brata. Majka ih je ostavila kad su bili mali, odgajili su ih baba i deda. Dečko koji je pucao važio je za problematičnog, od ranije je imao prijave za nasilje u porodici zbog čega je bila raspisana potraga - dodao je on.

Podsetimo, dečak D.P. (16) koji je nađen u lokvi krvi u Beogradu, nakon što je pucao u babu i dedu, počinio je krvav pir zbog novca.

Navodno, tražio im je 18 hiljada evra, a onda je zapucao.

Babu S.P. (67) upucao je u ruku, dok je dedi Z.P. (68) pucao u glavu.

Prema rečima ranjene babe, unuk je nakon rasprave pucao prvo dedi u glavu, a onda njoj u ruku, da bi potom ispalio metak sebi u glavu.

Prevezen je u Urgentni centar, gde mu se bore za život, kao i njegovom dedi.