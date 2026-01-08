Slušaj vest

Oko dva sata nakon ponoći izbio je požar na putničkom automobilu marke "mercedes" A klase na teritoriji beogradske opštine Zvezdara.

Brzom intervencijom je vatra ugašena i požar se nije proširio.

Prema dostupnim informacijama, na snimcima nadzornih kamera vidi se nepoznati muškarac koji prilazi parkiranom vozilu i, koristeći zapaljivu materiju, izaziva požar, nakon čega se udaljava sa lica mesta.

Brzom intervencijom vatra na zapaljenom automobilu je ugašena i nije se proširila na druga vozila niti na obližnje stambene objekte.

Policija je obavila uviđaj i ima uvid u snimke sa kamera. Istraga je u toku, a policija radi na identifikaciji osobe sa snimka. Obaviće se razgovor sa osobom koja koristi zapaljeni automobil.

Prema nezvaničnim informacijama, korisnik "mercedesa" je osoba koja je ranije dovođena u vezu sa policijskim istragama i koja je već bila hapšena. Veruje se da bi motiv napada mogli biti neraščišćeni računi od ranije.

Više informacija biće poznato nakon završetka istrage.

Kurir.rs/Telegraf

