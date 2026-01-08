Slušaj vest

Krvavi Božić u Beogradu. Naime, Na Zvezdari se juče dogodio stravičan porodični incident. Naime, šesnaestogodišnji dečak iz vatrenog oružja pokušao je da ubije babu i dedu, a potom i sebe. Prema rečima ranjene bake, krvavom incidentu prethodila je žustra rasprava.

- Rođaci nisu hteli da daju izjavu za medije jer su strašno potreseni, a kako su istakli, dečak bio problematičan, imao je problema sa drogom, kockom i ranije je bio nasilan prema ovoj porodici - istakla je reporterka Kurira Tijana Nikolić koja se našla na licu mesta.

Kuća na Zvezdari gde se dogodila pucnjava Foto: Kurir Televizija

Kako saznajemo, on je pobegao od kuće, nije živeo sa bakom i dekom, ali je došao i pucao u njih zato što mu nisu davali novac.

Po navodima, njih dvojica su hteli da počine masovno ubistvo. Postavlja se pitanje zbog čega se uvek na velike hrišćanske praznike dešavaju ovakve stvari.

Radiša Roskić, advokat i bivši načelnik BIA govorio je o ovom slučaju:

- Praznici, a naročito oni koji traju po nekoliko dana, su ituacije u kojima najrazličitiji deficiti u psihološkoj strukturi izvršilaca ove vrste dolaze do izražaja. Depresija, koju mnoge knjige opisuju, u određenom trenutku preraste u agresiju. Ovaj slučaj je karakterističan ne samo po božićnom prazniku tokom kojeg se ova teška krivična dela događaju, nego je karakterističan i po vrlo bliskom srodničkom odnosu, kada je u pitanju unuk u odnosu na babu i dedu - kaže Roksić i dodaje:

Rafiša Roksić Foto: Kurir Televizija

- Pominje se nekakav zahtev usmeren na to da baba i deda unuku, odnosno izvršiocu, daju veliku količinu novca. Postoje i saznanja koja ukazuju da je on u ovom izvršenju nije bio sam. Sasvim je sigurno da će istraga biti usmerena ne samo na razjašnjavanje konkretnih krivično-pravnih okolnosti koje se moraju ustanoviti radi kvalifikacije i daljeg vođenja krivičnog postupka, nego i na činjenicu da je očigledno osnovni motiv imovinske prirode.

Roksić dodaje i da će prošlost ovog šesnaestogodišnjeg dečaka biti izučena, te da je sasvim sigurno da će istraga dati objašnjenja koja su neophodna da bismo ovo razumeli. Naravno, imajući u vidu božićne praznike, dan mira, dan koji ljudima u našoj sredini upravo to znači, dan pomirenja, to dodatno otežava razumevanje ovakvih situacija.

