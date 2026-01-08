Slušaj vest

Detalji istrage koji isplivavaju na površinu lede krv u žilama: napadač je žrtvu prvo namamio na "pregovore", a zatim potegao oružje!

"Izađi, neću ti ništa"

Sve je počelo u nedelju, 5. januara, oko 22 sata. Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Marinko je sedeo u kući sa svojim bratom kada je unutra upao naoružani tinejdžer.

Maloletnik je prvo zapucao u pod, što je nateralo prestravljenog Marinka da pobegne u drugu sobu i zaključa se. Kako se saznaje, B.Š. je tada počeo da ga doziva, ubeđujući ga da izađe napolje i obećavajući mu da mu „neće uraditi ništa“. Naivno verujući napadaču, mladić je izašao, nakon čega je usledila žestoka svađa i fizički obračun.

U jeku tuče, šesnaestogodišnjak je potegao pištolj koji je prethodno uzeo od babe i dva puta pucao Marinku direktno u stomak.

Brat sprečio najgore

Da tragedija ne dobije još mračniji epilog, pobrinuo se rođeni brat ranjenog mladića. On je, pokazujući neverovatnu hrabrost, skočio na napadača i uspeo da mu otme pištolj iz ruku. Videvši da je razoružan, B.Š. se dao u beg i nestao u mraku beogradskog naselja.

Žrtva tvrdi da "ne zna" ko je pucao?

Poseban obrt u istrazi izazvala je izjava teško ranjenog Marinka. Iako su svedoci i okolnosti jasni, on je navodno pred istražnim organima izjavio da ne zna ko ga je ranio. Ipak, policija je reagovala munjevitom brzinom i svega nekoliko sati nakon pucnjave locirala i lišila slobode osumnjičenog maloletnika.

Epilog na sudu

B.Š. je saslušan u Višem javnom tužilaštvu, u Odeljenju za maloletnike. Zbog težine krivičnog dela i opasnosti od bekstva ili uticaja na svedoke, određen mu je pritvor do 30 dana. Stanje ranjenog Marinka se prati, dok policija nastavlja da sklapa mozaik ovog stravičnog napada koji je uznemirio stanovnike Borče.