Slušaj vest

U jednoj saobraćajnoj nezgodi, jedna osoba je lakše povređena, dok je u pet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 102 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdat je 991 prekršajni nalog i iz saobraćaja je isključeno 65 vozača, od kojih je za 16 vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 10 intervencija.

Kurir.rs

Ne propustiteHronika"IZAĐI, NEĆU TI NIŠTA..." Detalji pucnjave u Borči lede krv: Izađi, obećavam... Marinko poverovao drugu, a onda metak! Zbilo bi se najcrnje da brat nije skočio
kurir najnovija vest
HronikaKAMERA GA SNIMILA KAKO PALI: Zapaljen mercedes na Zvezdari, sumnja se da je ovo razlog
policija-policijsko-vozilo-aptrolna-kola-foto--dado-djilas.jpg
Hronika"PUCAO SEBI U GLAVU, NIJE DOBRO, MOŽDANO MRTAV" Najnovije informacije o stanju dečaka (16) koji je na Božić na Zvezdari pucao u babu i dedu pa u sebe
WhatsApp Image 2026-01-07 at 18.29.17.jpeg
HronikaPRVE DAME MAFIJE! ŽENE IMALE KLJUČNU ULOGU U KLANOVIMA: Miri Poštarki slike nađane u telefonu, Slađa jedina optužena sa Belivukom, Tamar spasila Zvicera!
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
HronikaBABA I DEDA GA ODGAJILI, A ON PUCAO U NJIH ZBOG 18.000 EVRA Za dečakom (16) sa Zvezdare bila raspisana i potraga! Deda krvav izleteo, izustio SAMO 1 REČENICU
WhatsApp Image 2026-01-07 at 18.29.17.jpeg
HronikaPRVE SLIKE SA MESTA PUCNJAVE NA ZVEZDARI Deda krvav i sa metkom u glavi trčao i molio za pomoć, komšije otkrile: "HTELI SU DA IDU OD KUĆE DO KUĆE I UBIJAJU"
WhatsApp Image 2026-01-07 at 18.28.51.jpeg
HronikaPOLICIJA OBJAVILA SNIMAK Krvava noć u kafani u Tovariševu: Jedan ubio mladića (18), otkriven i pomagač, inspektori otkrili gde je bacio oružje (VIDEO)
hapšenje Tovariševo