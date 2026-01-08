V. M. (40) saslušan u VIšem javnom tužilaštvu u Negotinu
DILER IZ NEGOTINA ZAVRŠIO U PRITVORU: Policija mu pronašla drogu u kesama i paketićima!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Negotinu uhapsili su V. M. (40) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Bor.
- Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla dve kese i paketić sa oko 308 grama marihuane i digitalnu vagicu za precizno merenje - navodi se u saopštenju.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu.
Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.
