Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Negotinu uhapsili su V. M. (40) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Bor.

- Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla dve kese i paketić sa oko 308 grama marihuane i digitalnu vagicu za precizno merenje - navodi se u saopštenju.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu.