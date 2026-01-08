Slušaj vest

Miloš Čikić pripadnik MUP'a spasao je momka na Pančevačkom mostu od skoka u ledenu reku, a za Kurir televiziju otkrio je kako je izgledala akcija u kojoj je svaka sekunda bila presudna:

- To je bilo u novembru mesecu, radili smo dnevnu smenu. Putem dojave dobili smo informaciju da se lice nalazi na Pančevačkom mostu, verovatno sa suicidnim namerama, i uputili smo se tamo. Kada smo došli na mesto događaja, videli smo jednu mušku osobu kako je prešla zaštitnu ogradu. Lice je bilo van sebe, pričalo je samo sa sobom. Izašli smo iz vozila. Kada smo krenuli da prilazimo, čuli smo kako viče da ne prilazimo, tada smo zastali. Ja sam se licu predstavio, rekao ko sam i šta sam. Bilo mi je bitno da uspostavim komunikaciju - kaže Čikić i dodaje:

- Došli smo do toga da je lice počelo da priča sa nama i mi smo tu pokušavali da mu pomognemo. Stupanjem u komunikaciju kupovali smo vreme koje nam je bilo potrebno da ga na neki način nateramo da razmišlja, da ga dovedemo u situaciju da shvati da nema potrebe da ide tim putem.

Što je duže trajao razgovor, lice je počelo sve manje i manje da se ponaša agresivno i da pokazuje suicidne namere. Pripadnici MUP-a su dovoljno duboko ušli u razgovor, da se lice polako povlačilo sa tog ruba:

- Kolege su u međuvremenu obaveštavale nadležne službe. Pozvali smo da se približe hitna pomoć, kao i policija, za svaki slučaj. Lice je govorilo da je odbačeno, da nema kome da se obrati, da ga niko ne želi. Mi smo pokušavali da mu objasnimo da to nije tako i da postoje drugi načini.

Kako Čikić kaže, osećaj da je nekom spasio život je prelep:

- Osećaj je nemerljiv kada znate da ste bili na visini zadatka. Verujem da ne samo mi, već da bi bilo ko ko se našao na tom mestu postupio isto. Čim se pronađe način da lice želi da priča i da se otvori, već tada postoji mogućnost da se kupi vreme u kojem će shvatiti da nije sve tako crno i da postoje drugi izlazi i drugi načini - kaže Čikić i dodaje:

- To se svakako ne može zaboraviti, to je činjenica. Ali uz pomoć kolega, razgovora sa njima, kao i sa porodicom, to se na neki način prevaziđe. Vrlo je važno pričati i ne okretati glavu kada se vidi da je nekome potrebna pomoć. Ne uvek finansijska pomoć. Nekada je dovoljna komunikacija sa čovekom, da ga neko otvorenog srca sasluša, i tada sve može biti mnogo lakše.

SOS telefoni za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu:

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva – lekari Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“. Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra „Srce“ od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

