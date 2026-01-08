Slušaj vest

Tinejdžer Nenad G. (18) brutalno je ubijen na proslavi Božića u jednom kafiću u mestu Tovariševo kod Bačke Palanke, a kako za Kurir opisuju meštani ovog vojvođanskog sela, motiv za ovo ubistvo mogao bi biti dug od 100 evra.

Pa da podsetimo, u noći između utorka i srede, oko tri sata iza ponoći, došlo je do sukoba između osumnjičenog Nenada M. i tinejdžera. Osumnjičeni je nakon kraće rasprave izvadio nož i izbo mladića. Osumnjičeni ubica je nakon napada pobegao, a Nenad G. je od zadobijene povrede preminuo u sanitetu Hitne pomoći na putu do bolnice. Opsežnom akcijom policije osumnjičeni Nenad M. i njegov saučesnik koji ga je navodno, skrivao lišeni su slobode.

Dug okidač zločina?!

- Po selu se priča da je u pitanju nesporazum oko nekog duga. Navodno, ubijeni Nenad je dugovao 100 ili 200 evra i to je trebalo da vrati, međutim kako se to nije dogodilo osumnjičeni je "hteo da utera dug klincu" - kaže nam sagovornik koji tvrdi da je dobro upućen u motiv zločina:

Ubijeni Nenad G. Foto: Privatna arhiva

- Kobnog dana Nenad M. je sa nekoliko ljudi dolazio u kafić u kom se kasnije odigrao ubistvo, kako bi navodno tražio ubijenog Nenada G. Naoružani su ušli u kafić i pretili gostima, mislim da to niko iz straha nije ni prijavio... Ubijeni je sa društvom bio na tradicionalnom paljenju badnjaka i nije bio u lokalu. Kasnije je sa društvom došao u kafić.

Fin momak

Prema rečima meštanina, ubijeni tinejdžer nije izazvao nikakav sukob koji bi doveo do ovako tragičnog događaja.

- Dečko Nenad nije uopšte loš momak, fin je i kulturan. Za sada se kao motiv zločina pominje taj dug, ali pitanje je šta je na kraju motiv ovog svirepog ubistva. Pa i da je dugovao nekome nešto, sve to može da se reši, mlad je i neiskusan ne mora odmah da mu neko oduzme život - navodi on i dodaje:

- Ubistvo se desilo kod toaleta. Napadač je neko vreme bio u kafiću, posmatrao žrtvu, a kada je klinac krenuo ka toaletu on je ubrzanim hodom krenuo ka njemu. Odgurnuo ga je, a onda izvadio nož i zabio mu ga u vrat. Pobegao je, a Nenad je sav krvav izašao iz toaleta.

Sa nožem u vratu tražio pomoć

Kako tvrdi sagovornik, scene koje su usledile bile su i više nego užasne.

- Isprva se nije videlo u onoj masi da Nenad krvari, ali je ubrzo kako je prolazio kroz masu i tražio pomoć, postalo jasno da je ranjen. Usledilo je vrištanje, opšti haos. Muzika je prestala da svira, a pozvana je i ekipa Hitne pomoći i policija.

Nažalost, od povrede koje je zadobio Nenad G. je preminuo u sanitetu Hitne pomoći. Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju koja će utvrditi od koje povrede je usledila smrt tinejdžera. Mnogobojni svedoci videli su da je napadač na Nenada osumnjičeni Nenad M., koji je nakon višečasovne potrage policije uhapšen.