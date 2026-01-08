Slušaj vest

Fitnes trenera Aleksandra A. (43), koji je uhapšen pošto je u garaži na Novom Beogradu koju je koristio pronađen arsenal oružja kao i eksplozivne naprave, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saznaje nezvanično Kurir.

Posle saslušanja, prema rečima našeg izvora, tužilaštvo je sudu predložilo da mu odredi pritvor do 30 dana, zbog sumnje da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično delo. Prema nezvaničnim informacijama, fitnes trener se na saslušanju branio da ne zna ništa o oružju koja je pronađeno u garaži.

Međutim, kako saznajemo, istražitelji sumnjaju da je Aleksandar A. čuvao oružje za vračarski klan!

U toku je potrga za jednim visokopozicioniranim pripadnikom ovog krimialnog kalan za kog se, kako saznajemo iz izvora bliskih policiji i tužilaštvu, sumnja da je pobegao u Španiju i da se tamo skriva. Intenzivna potraga za njim je, kako otkrivaju, u toku i uskoro će biti raspisana i poternica.

- Osim čitavog arsenala oružja i eksplozivnih naprava u garaži su pronađeni i kriptovani telefoni za koje se sumnja da su po potrebi distribuirani izvršiocima krivičnih dela u Srbiji, ali i Crnoj Gori - otkrio je izvor Kurira upućen u istragu.

Prema nezvaničnim informacijama, istražitlji sumnjaju da je odbegli "vračarac" izdavao naloge uhapšenom Aleksandru A. koje oružje kome i kada da preda.

- U garaži su osim oružja, municije, kriptovanih telefona pronađeni i predmeti koji su trebali da im posluže za maskiranje prilikom izvršenja najtežeg krivičnog dela. Sumnja se da su planirali da se maskiraju u policijske služnenike tokom izvršenja likvidacije - otkriva izvor upućen u istragu.

U garaži je, podsetimo, osim snajpera pronađen i puškomitralljez, pet automatskih pušaka, tri automatska pištolja - hekler, uzi i škorpion, dva poluautomatska pištolja, revolver, protivpešadijsku minu usmerenog dejstva, lovačku karabinsku pušku, pet prigušivača za automatsko oružje, nekoliko stotina komada municije različitog kalibra, dva pancirna prsluka sa oznakama "policija", sredstva za vezivanje – lisice, više komada opasača i futrola za vatreno oružje, improvizovanu službenu legitimaciju MUP-a Srbije, ručne radio stanice za komunikaciju i više maski za sakrivanje lica, kao i dve improvizovane eksplozivne naprave sa daljinskim aktiviranjem i pratećom opremom.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, istražitelji sumnjaju da je pronalaskom čitavog arsenala oružja među kojima je bio i snajper, kao i eksploziv identičan onom koji je razneo stan u Kosovskoj ulici u centru Beograda, sprečen novi mafijaški obračun na ulicama glavnog grada!

Vušović i Zvicer Foto: Kurir/Privatna Arhiva, X@policia, Europol

Kako je Kurir pisao, eksplozivne naprave gotovo su identične onoj koja je u oktobru prošle godine eksplodirala u stanu u Kosovskoj ulici, kada je zbog nestručnog rukovanja poginuo makedonski državljanin Martin Sipkovski (21). Prema operativnim informacijama, ovaj maneken iz Severne Makedonije bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića (23) iz Zemuna, koji je ubijen mesec dana kasnije.

- Tokom istrage o eksploziji bombe u Kosovksoj ulici došlo se do podataka da je u sve umešan vračarski klan, na čijem čelu su sada već osuđeni Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, kao i odbegli Radoje Zvicer - kaže izvor Kurira i dodaje da se, za sada, sumnja da je uhapšeni fitnes trener Aleksandar A. bio zadužen za čuvanje oružja.