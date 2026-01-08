Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. S. (26) iz okoline Žitorađe, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zlostavljanje i mučenje i protivpravno lišenje slobode.

On se sumnjiči da je sinoć vređao, udarao i pretio nožem dvadesetsedmogodišnjem poznaniku u čijem je stanu bio, kao i da ga je sprečavao da izađe iz stana.

S. S. je potom izašao ispred zgrade i, kako se sumnja, nakon kraće rasprave, oštrim predmetom ubo u ruku tridesetosmogodišnjeg muškarca, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

