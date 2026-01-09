Slušaj vest

Ekvadorska policija raspisala je poternicu za Urošem K. (35), državljaninom Srbije zbog sumnje da je švercovao kokain sa jednim od najvećih srpskih narko-bosova, poznatim kao srpski Eskobar, Srđanom Jezdimirom (45). Kako su otkrili ekvadorski mediji, nova istraga pokrenuta je krajem decembra prošle godine, a među osumnjičenima, osim dvojice Srba su i jeda Albanac, državljain Ekvadora, kao i jedan poznati biznismen iz te države koji se bavi prodajom tune.

Inače, kako je Kurir pisao, Jezdimir je pre nekoliko meseci osuđen u toj državi na 10 godina zatvora zbog sumnje da je prao novac zarađen od droge. Pred sam kraj tog suđenja našao se u središtu skandala, pošto su ga kamere preko kojih je uključen iz zatvora u sudnicu, snimile kako sudiji preti ubistvom.

Srđan Jezdimir pretio sudiji Foto: Printskrin

- Zbog novih optužbi, on je saslušan posle izricanja presude, u decembru prošle godine. Sudija je za troje novooptužnih, među kojima je i Uroš K. odredio pritvor i izdao naloge za hapšenje. Međutim, jedino je biznismenu poznatom po izvozu tune omogućeno da se brani sa slobode - preneli su mediji.

Kao organizator kriminalne grupe, kako navode, označen je Jezidimir i svi optuženi se terete da su učestvovali u švercu kokaina iz Ekvadora u Evropu. Na teret im se stavlja da su tokom 2020. i 2021. iz Ekvadora u Evropu poslali više pošiljki kokaina. Jedan od ključnih dokaza, kako navode, je kriptovana Skaj komunikacije preko koje su razmenjivali sve informacije o tome kako su vazdušnim i morskim putem Ekvador koristili kao polaznu tačku za šverc droge koju su kupovali u Kolumbiji. Kako navode, nadimak Srđana Jezdimira je bio "Brat".

Tužilaštvo je, kako prenose mediji, na ročištu održanom krajme prošlog meseca iznelo dokaze da su kocke kokaina imale oznaku HH, kao i da je ova grupa bila deo kriminalne mreže koja je delovala u Belgiji i Holandiji. Neke od zaplena za koje se terete dogodile su se u aprilu i decembru 2020. u Belgiji.

U dokumentima koje je prikazalo tužilaštvo, pominje se i srpska državljanka koja je tokom marta, aprila i septembra 2020. bila u komunikaciji sa njima i slala slike i dokaze vezano za koordinaciju u vezi sa pošiljkama droge. Upravo ti datumi, kako tvrde ekvadorski istražitelji, poklapaju se sa datumima zaplena.

- Posebno je interesantan Migel A. O. poznati preduzetnik koji se bavio ribolovm i prodajom tune. On je, kako je utvrđeno bio menadžer ili zakonski zastupnik kompanija za konzerviranje tunjevine. Sumnja se da je njegova kompanija vršila konzerviranje kokaina - preneli su mediji i otkrili da je ovaj "biznismen" otvorio još jednu kompaniju prošle godine, u kojoj je generalni direktor.

1/11 Vidi galeriju Balkanski kartel i njihove pošiljke kokaina Foto: Privatna Arhiva

- Zaplenjeno je više od tone kokaina koji je trebalo da bude transportovan u kontejnerima povezanim sa kompanijom - naveli su oni.

Inače, državljanin Srbije za kojim je raspisana poternica, kako navode, imao je prebivalište u Gvajakilu,kao i državljanstvo Ekvadora. Prostorje koje je koristio u tom gradu, policija je pretresla, ali kako nije pronađen, za njim je raspisana poternica.

Jezdimir je, podsetimo uhapšen u novembru 2024. i godinu dana kasnije je osuđen. Osim njega, osuđeno je još šest osoba, među kojima je i njegova supruga koja je takođe kažnjena sa 10 godina zatvora.