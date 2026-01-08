Slušaj vest

U selu Donji Matejevac kod Niša, penzionisani oficir Milan R. (75) usmrtio je nožem svoju suprugu Milanku R. (74) u julu 2025. godine, a danas mu je zbog toga u Višem sudu u Nišu određena mera bezbednosti i obaveznog čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi.

U niškom Višem sudu je danas na izricanju presude rečeno da je on kuhinjskim nožem supruzi naneo povrede prednje strane vrata i presekao joj glavnu arteriju, nakon čega je ona izgubila život.

U ovoj porodičnoj kući osumnjičeni Milan R. je ubio suprugu

U Višem sudu je danas pojašnjeno da Milan R. boluje od teškog oblika šizofrenije.

Podsetimo, zločin u Nišu šokirao je komšije ovog bračnog para. Za Milana i Milanku su svi imali samo reči hvale, pa ih je ono što se dogodilo u njihovom domu vrlo uznemirilo.

- Jako mi je teško, bili su dobri ljudi. Išao sam kod njih kući, i na kaficu i na rakiju. Dobri ljudi. On je radio kao oficir u Severnoj Makedoniji, a ona ne znam gde je radila, možda je dobila neku penziju tamo. Ne znam, nisam siguran - ispirčao je posle zločina potresnim glasom komšija osumnjičenog i ubijene žene Milanke i dodao:

- Nikada nije bilo problema među njima. Nikad se ništa nije čulo za njih. Dostojanstveni ljudi su bili u pitanju. Ne mogu ni da zamislim šta se desilo među njima. Čuo sam za zločin i iznenadio sam se. Bio sam dobar prijatelj sa Milanom, dolazio je i on kod mene, ne mogu da verujem.