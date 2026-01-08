Slušaj vest

Žitelji beogradske Zvezdare ispričali su sve o tinejdžeru (16) koji je na Božić pokušao da ubije babu S. P. (67) i dedu Ž. P. (68), a potom pokušao da izvrši samoubistvo pucajući sebi u stomak i glavu, navodeći da je problematičan od ranije i da ga je policija ranije tražila!

Krvavi tragovi na kući

Dan nakon užasnog pokušaja dvostrukog ubistva i samoubistva u kući gde se dogodio zločin nema nikoga. Kako prenosi reporter sa lica mesta, ispred kuće u dvorištu su parkirana dva automobila na koja je napadao sneg. Inače, sneg koji je tokom cele večeri padao prekrio je skoro sve krvave tragove koji su se sinoć videli nakon krvavog pira tinejdžera. Međutim, na zidu kuće mogu se videti tragovi krvi, najverovatnije od povređenog deke koji je navodno, nakon pucnjave teško ranjen izašao iz doma i pokušao da se spase tražeći pomoć od komšija.

- Dečko je problematičan od ranije i često je pravio probleme babi i dedi koji su njega i brata čuvali i hranili, nakon što ih je majka kao male napustila. Imao je i ranije sukobe s njima, pa je tako jednom, navodno, nožem jurio babu kako bi je ubio - kažu komšije i dodaju da je tinejdžer ima problema sa kockom i narkoticima.

- Komšije su ga viđale kako prodaje drogu na svega 20 metara od kuće. Skrenuli su mu pažnju, ali prvo nije hteo da posluša. Međutim, u jednom trenutku se sklonio odatle, poslušao ih je. Užasno je da su ovo doživeli ti divni ljudi koji su mu sve pružili, a on je nezahvalno pokušao da ih ubije. Navodno, tražio je od njih da mu daju 18.000 evra, a kada su ga odbili nastalo je krvoproliće - pričaju komšije.

Kako smo ranije preneli, osumnjičeni maloletnik nakon žučne rasprave pucao je dedi u glavu, babi u ruku, a potom sebi u stomak i glavu pokušavajući da izvrši samoubistvo. Svi članovi porodice prevezeni su sanitetom Hitne pomoći na VMA gde su lekari uspeli da stabilizuju stanje babe i dede koji se nalaze van životne opasnosti, dok je šesnaestogodišnjak zadobio teške povrede i nalazi se u životnoj opasnosti.