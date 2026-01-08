Slušaj vest

Pripadnici Odreda Žandarmerije Niš danas su poklonili 112 paketića deci koja se leče u dečijim klinikama Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, a njihova tradicija poklanjanja datira od 2013. godine.

Uduženje "Žandarm"

- Naši policijski službenici su se i ove godine organizovali, prikupili novac i kupili igračke, setove, slatkiše od kojih smo posle napravili paketiće. Svake godine se čujemo sa zaposlenima u Kliničkom centru od kojih dobijemo podatke o broju dece, njihovom polu i uzrastu i na osnovu toga smo i napravili paketiće. Za one najmlađe tu su igračke i slatkiši, a za ove starije imamo kozmetičke setove koji su im potrebni dok su u bolnici i kod kuće - rekao je Ivan Valjarević, Odred Žandarmerije Niš.

Ivan Valjarević, Odred Žandarmerije Niš Foto: Kurir

On je kazao da su pripremili i 20 paketića za decu koja se leče u Zdravstvenom centru u Aleksincu i njih će podeliti sutra.

- U sklopu naše jedinice postoji humanitarno udruženje „Žandarm“ koje je i ove godine pomoglo u organizaciji i prikupljanju novca za paketiće. Pored paketića prikupljamo i druge stvari koje su potrebne za dečije klinike. Kada je NURDOR pravio novo odeljenje učestvovali smo u novcu, nakon toga prikupiljali smo novac i kupili televizore, sredstva za rad, kompjutere, igračke za decu, kako bi im malo ulepšali dane koje ovde provode. Za to što radimo imamo veliku podršku naše komande i naravno našeg komandanta, pukovnika policije Radoslava Repca - istakao je Valjarević, prenose Niške vesti.

1/8 Vidi galeriju Human i lep gest danas u Nišu Foto: Kurir

On je poželeo deci koja se leče brz oporavak i brz povratak svojim kućama, a svim građanima da im 2026. godina bude što zdravija, srećna i mirna.

"Nežna strana"

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu dr Zoran Perišić izjavio je da pripadnici niškog Odreda žandarmerije od 2013. godine dolaze posle Božića da podele deci paketiće i pokažu svoju nežniju stranu.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu dr Zoran Perišić Foto: Kurir

- Svakodnevno vidimo teške životne situacije u kojima žandarmerija pomaže, rešava sve ono što je najteže u životu, pretnje, povrede… Znamo kada se oni zovu i šta oni mogu da urade, a ovo je ona njihova nežnija strana. Ne zaboravite to su i muževi, očevi, braća… Divno je videti da jedna tako posvećena grupa ljudi razmišlja i o nekim drugim stvarima van onog krutog dela njihovog posla, a to je bezbednost građana Srbije - istakao je dr Perišić.