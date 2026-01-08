Slušaj vest

Naime, došlo je do sudara kombija i putničkog vozila.

Kamion sa snimka nije učestvovao u nezgodi nego je vozač stao da pomogne.

Stanje učesnika nije poznato, u putničkom vozilu se prema prvim informacijama nalazila porodica sa decom. Stvaraju se zastoji.

 Kurir.rs

