NESREĆA NA MOSTU BEŠKA: Auto zgužvan, u njemu bila porodica sa decom, sudarili se s kombijem, kamiondžija odmah stao da pomogne (VIDEO)
Naime, došlo je do sudara kombija i putničkog vozila.
Kamion sa snimka nije učestvovao u nezgodi nego je vozač stao da pomogne.
Stanje učesnika nije poznato, u putničkom vozilu se prema prvim informacijama nalazila porodica sa decom. Stvaraju se zastoji.
