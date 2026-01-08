Slušaj vest

Ženska osoba, čiji identitet za sada nije poznat, imala je ključnu ulogu u plački nakita na Halkidikiju iza koje, kako tvrde grčki istražitelji, stoje srpski "Pink Panteri". Prema najnovijim detaljima iz istrage, o kojoj pišu grčki mediji, uloga misterozne žene sada se smatra ključnom za istragu filmske pljačke zlatare u luksuznom hotelskom kompleksu na Kasandri na Halkidikiju.

- U centru istrage je žena, čija se uloga smatra ključnom, a njen identitet je nepoznat i grčkoj policiji i Evropolu. Prema dosadašnjim informacijama, u vreme pljačke, žena se nalazila ispred prodavnice, i glumila zaljubljeni par sa Srbinom (46) koji je kasnije uhapšen u Hrvatskoj. Njihova uloga je bila da nadgledaju područje, kako bi upozorili naoružane saučesnike koji su upali u zlataru, ukoliko naiđu policija ili radnici obezbeđenja - prenose grčki mediji najnovija saznanja iz istrage.

Kako navode, odmah nakon pljačke koja je trajala tek nekoliko minuta, žena je sa ovim Srbinom sela u crnu "škoda oktaviju", koja do danas nije pronađena.

Naoružani upali u zlataru i ukrali 580.000 evra

- Sigurnosne kamere su snimile par koji se ponaša kao da su ljubavnici sve do trenutka dok nisu stigli do automobila za bekstvo - opisuju oni šta su sve kamere snimile.

U pljački su, kako je do sada utvrđeno, učestvovale najmanje četiri osobe - tri muškarca i misteriozna žena, za koje se veruje da su članovi bande pljačkaša Pink panteri. Prema do sada prikupljenim dokazima, sve su pažljivo pripremili i isplanirali.

- U Grčku su doputovali odvojeno, oko dve nedelje pre pljačke koja se dogodila 2. septembra prošle godine. Koristili su lažne pasoše, iznajmili su na falsifikovane putne isprave dva automobila i to od rent-a-kar agencije u Solunu. Da bi izbegli da ih razotkriju kamere hotelskog kompleksa, nekoliko dana pre pljačke, ukrali su dve registarske tablice sa parkiranih automobila. Istovremeno, pretvarajući se da su turisti, posetili su kompleks ukupno šest puta, kako bi precizno znali svoje kretanje, pristupne tačke i puteve za bekstvo - otkriveni su detalji filmske plljačke koju su, kako se sumnja, izveli Srbi.

Podsetimo, dvojicu naoružanih i maskiranih muškaraca koji su upali u prodavnicu nakita snimile su sigurnosne kamere. Sa kačketima na glavi i hirurškim maskama preko lica odmah su onesposobili dvojicu radnika koji su bili u zlatari. Za svega jedan minut odneli su nakit vredan 580.000 evra.

- Da bi posle pljačke što brže pobegli, korisitli su električne trotinete. Sa rančevima u kojima je bio ukradeni nakt kretali su se pešačkim ulicama hotelskog kompleksa, među turistima, kako bi brzo stigli do automobila koji su ranije iznajmili i na njega stavilli ukradene tablice - navode oni.

Nakon višemesečne istrage, podsetimo, identifikovana su dva državljana Srbije, starih 46 i 48 godina. Za njima su raspisane poternice na osnovu kojih su uhapšeni u Bugarskoj i Hrvatskoj.