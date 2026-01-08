Za većinom osumnjičenih koji su identifikovani kao ubice ili njihovi pomagači, raspisane su makar nacionalne poternice, dok su za nekima na snazi i međunarodne. Ipak, na sajtu Interpola ne nalaze se sve raspisane poternice, već samo deo njih.

Objavljene su potrage za Vukom Lalatovićem i Nikolom Drecunom. Lalatović se potražuje zbog krivičnog dela teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

On je osumnjičen da je sa Arturom Cimermanom (28) iz Beograda, koji se ranije zvao Nikola, 6. novembra u Podgorici ubio navodne pripadnike kavačkog kriminalnog klana Petra Lipovinu (41) i Žarka Pejakovića (25). Drecun se potražuje zbog bombaškog napada koji se dogodio 20. juna 2024. kada su poginuli Cetinjani Petar Kaluđerović (20) i bivši bokser Dragan Roganović (36).