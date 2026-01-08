(FOTO) AKO IH VIDITE, ZOVITE POLICIJU! TRAGA SE ZA 80 OPASNIH OSOBA ZBOG SUROVIH LIKVIDACIJA Kotorski klanovi "nestali sa radara", seju strah porodicama žrtava
Crnogorska policija traga za ukupno 80 osoba koje su označene kao ubice ili saučesnici u ubistvima. Budući da je rat kotorskih klanova znatno povećao broj surovih likvidacija poslednjih meseci, neretko se dešava da se u tim istragama pominju ista imena.
Dešava se i da je, kako sumnjaju istražitelji, jedna osoba učestvovala u više likvidacija. Prema podacima koji su "Danu" dostavljeni iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), traga se za čak 20 osoba koje se sumnjiče za učešće u više ubistava. U nekim od tih slučajeva ubice su navodno identifikovane nakon prvog napada. Ipak, uspevale su da pobegnu i da počine drugo ubistvo u Crnoj Gori, dok su policajci tragali za njima. Od 80 osoba za kojima se traga, njih 19 su označeni kao direktni počinioci ubistva.
Redakcija "Dana" odgovore je dobila na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama, shodno izjašnjenju Sektora za borbu protiv kriminala.
- U odnosu na prvo pitanje obaveštavamo Vas da se traga za 80 lica zbog sumnje da su učestvovali u ubistvima, bilo kao direktni izvršioci ili pomagači. Povodom trećeg pitanja obaveštavamo Vas da se zbog učešća u više likvidacija traga za 20 lica. U odnosu na četvrto pitanje obaveštavamo Vas da je 19 lica, koja se potražuju, označeno kao direktni počinioci ubistava, navodi se u odgovorima koje je potpisao načelnik Đorđije Peković.
Arjan (23) dvaput pobegao policiji
Arjan Rečković je samo jedan od primera… Iako prethodno nije bio poznat kao počinilac teških krivičnih dela, ovaj 23-godišnjak uspeo je dvaput da pobegne policiji nakon pucnjave i to na istu osobu. Naime, u maju prošle godine, on je, kako se sumnja, u jednom lokalu u Siti kvartu ranio Ivana Nedovića. Zbog toga je protiv njega podignuta optužnica. Rečković je optužen zbog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, dok je Tarik Muminović optužen zbog krivičnog dela teško ubistvo putem pomaganja.
- Optužnicom se okrivljenom A.R. stavlja na teret da je dana 17. maja u ugostiteljskom objektu u Podgorici, s umišljajem pokušao da liši života oštećenog I.N., i pritom dovede u opasnost život L.Š. i M.R., na način što se dovezao do objekta električnim trotinetom, a zatim pešice prilazeći stolu na terasi ugostiteljskog objekta za kojim su sedeli I.N., L.Š. i M.R. ispalio više metaka u pravcu oštećenog I.N. koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede, a čime je doveo u opasnost i život oštećenih L.Š. i M.R., te izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju, naveli su tada iz Višeg državnog tužilaštva.
Nakon dva meseca, 16. jula, prema sumnjama policije, Rečković je prišao Nedoviću dok je sa prijateljem bio ispred porodične kuće. Zapucao je u njegovom pravcu i krenuo da beži. Okrenuo se kako bi se uverio da je ovog puta "obavio posao" , a kada je video da se Nedović pomera zastao je i nastavio da puca. Nakon toga je ponovo pobegao.
Sada pokojni Nedović, prema policijskim evidencijama, bio je blizak kavačkom klanu, a osumnjičeni Rečković škaljarcima.
Dvostruko ubistvo na Cetinju
U nekim ubistvima koja se pripisuju ratu klanova inspektori su odmah nakon zločina identifikovali osumnjičene za saučesništvo u ubistvu, dok su direktni počinioci dela ostali nepoznati. Takav je slučaj sa Predragom Mirotićem, koji je početkom oktobra uhapšen zbog sumnje da je pomagao u ubistvu Cetinjana Stefana Belade i Andrije Ivanovića. Belada i Ivanović ubijeni su na području opštine Cetinje, u mestu Ugnji, 24. septembra prošle godine. Njihova tela policija je pronašla u vozilu parkiranom na makadamskom proširenju lokalnog puta, udaljenom oko 250 metara od glavnog puta Cetinje–Budva.
Iz MUP-a nisu mogli odgovoriti na pitanje za koliko osumnjičenih za učestvovanje u ubistvima je raspisana poternica.
– Obaveštavamo Vas da je neophodno da se podnosilac zahteva obrati Specijalnom državnom tužilaštvu, imajući u vidu da Generalni sekretarijat INTERPOL-a ima katalog (spektar) krivičnih dela i ne postoji razrađen model da može biti dostavljena statistika kako se to u zahtevu navodi, saopšteno nam je u rešenju po zahtevu za slobodan pristup informacijama.
Za većinom osumnjičenih koji su identifikovani kao ubice ili njihovi pomagači, raspisane su makar nacionalne poternice, dok su za nekima na snazi i međunarodne. Ipak, na sajtu Interpola ne nalaze se sve raspisane poternice, već samo deo njih.
Objavljene su potrage za Vukom Lalatovićem i Nikolom Drecunom. Lalatović se potražuje zbog krivičnog dela teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
On je osumnjičen da je sa Arturom Cimermanom (28) iz Beograda, koji se ranije zvao Nikola, 6. novembra u Podgorici ubio navodne pripadnike kavačkog kriminalnog klana Petra Lipovinu (41) i Žarka Pejakovića (25). Drecun se potražuje zbog bombaškog napada koji se dogodio 20. juna 2024. kada su poginuli Cetinjani Petar Kaluđerović (20) i bivši bokser Dragan Roganović (36).
Kurir/Dan