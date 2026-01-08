Slušaj vest

Dušan Ramić koji je bio u emotivnoj vezi sa Almom Ćosović, početkom juna ove godine pretukao ju je ispred njene ćerkice, koja je dete sa posebnim potrebama, a zatim pobegao. Nesrećnu ženu posle 30 sati pronašao je komšija i pozvao Hitnu pomoć. Alma je posle gotovo dvomesečne borbe za život preminula u bolnici početkom avgusta. Ramić je uhapšen posle nekoliko dana bekstva.

Za Kurir televiziju, u emisiji "Crna Hronika", svoju ispovest dao je brat ubijene, Demir Ćosović, koji je otkrio do sada nepoznate detalje ove teške tragedije. Nastavak njegove ispovesti biće prikazan u sutrašnjem izdanju ove emisije.

- Oko 17:30 me nazvao bivši zet da mu se moja sestra ne javlja već 30 sati. Ja sam mu rekao da proba da vidi nekoga iz komšiluka ode do kuće da vidi o čemu se radi jer je imala manju intervenciju na srcu pre par meseci, pa sam se brinuo da nije došlo do komplikacija. Brinuo sam se i da nije njeno dete sa posebnim potrebama polomilo telefon. Ni najmanje nisam očekivao nešto ovako. Rekao sam mu da pozove nekoga iz komšiluka da ode, jer ja živim u Baru, leto je, treba mi 3 sata da dođem do Podgorice do njihove kuće. Komšija je našao u besvesnom stanju, a dete je našao kako se bije šakama u glavu i vrišti, potpuno uneređeno i kuća se oseća na mokraću - kaže Ćosović.

Ovaj komšija pozvao je bivšeg zeta o onome što je zatekao, a on je pozvao brata preminule.

- Hitna pomoć je došla, komšija je pozvao, pozvao je preko puta kuće u kojoj je živeo žene i one su došle, okupale i presvukle njenu ćerku. Ona je i dalje ležala u besvesnom stanju, teško je disala. Bila je gola, nije pokazivala znake života. Došla je policija, Hitna pomoć je našla u takvom stanju, uzeli su je i povezli do Kliničkog centra Podgorice. Niko od policije se nije udostojio da izađe iz automobila i vidi o čemu se radi, nego su se okrenuli i otišli - kaže on.

Brat nastradale objašnjava da je policija tek pet sati kasnije, oko 23 časa, izvršila uviđaj:

- Da su oni vidlei o čemu se radilo, ne bi ja, komšija, i ove žene ulazile, mi smo sedeli, nismo znali o čemu se radi. Trebalo je sačuvati tragove, oni to nisu uradili. Nisu ušli u kuću moje sestre koja je zverski prebijena pred jednim malim detetom. Verovatno su rekli "nema veze, to je žena neka" - kaže Ćosović.

Ćosović dodaje da je on otišao u Urgentni centar i razgovarao sa njom u besvesnom stanju, a lekari su rekli da ne mogu da je probude i pitali su da li je nešto konzumirala.

- Radili su pretrage. Ustanovili su da ima hematom, lom rebara, ja sam video ako je bila pokrivena do vrata da joj je lice crno. Logički razgovarajući sa lekarima sam pitao da li postoji šansa da je ona napadnuta, oni su rekli da postoji. Rekli su mi da zovem policiju. U međuvremenom došao je čovek koji je našao i rekao je da je tu dolazio neki čovek koji je tražio da kupi rakiju, a onda je i opisao čoveka - kaže Ćosović.

Ćosović tvrdi da je njegov bivši zet pokazao fotografiju i komšija je potvrdio identitet, a i sam brat je prepoznao čoveka.

- To je čovek iz Nikšića, naš komšija. Nikada ne bih ovo očekivao da mi to uradi, mojoj sestri, meni i tako dalje. Nije bilo potrebe za tim. Nismo bili ni u kakvim odnosima sa njim. Ja nisam živeo u Crnoj Gori, povremeno sam obilazio familiju. Nisam ga video od tada. Do tada je živeo u naselju preko puta nas. Nismo bili bliski, znali smo se kao što poznajem ovog kamermana. Nismo bili porodica niti smo imali kontakta i komunikacije - kaže Ćosović.

On dodaje da je to bio šok i muka:

- Na svu muku koja nas je pogodila, tovare nam da je taj zločinac nama porodica. Kada sam ga prepoznao, moj bivši zet je pokušao da pozove inspektora koji se javio posle 12 ili 15 puta, ljut i nervozan. Inspektor mu nije verovao. Verovatno su to olako shvatili, olako su shvatili tragediju. Niko od inspektora se nije pojavio, sve vreme sam bio tu. Bio sam tu do 23 časova kada je došao čovek koji se predstavio kao kriminološki tehničar. Rekao je da je došao po tragove. Kako je izlazio iz automobila, imao je profesionalni fotoaparat, ali nije imao karticu, pa je sve snimao privatnim telefonom. Istraga ove težine se ne radi privatnim telefonima, ali ja ga ne krivim, možda je izgubio. Uzeo je tragove, peškire, čaršafe. Blindirao je kuću, poneo ključ i otišao.

Ćosović ponovo ističe da je ćerka sa posebnim potrebama sve vreme bilo prisutno zločinu:

- Dete je sve vreme bilo tu dok je monstrum majku njenu prebijao, mučio, ko zna šta sve pričao, pretio, vrištao i slično. Dete je gledalo to, dete koje ima dijagnozu celebralne paralize, ne može da ustane i pobegne sa mesta događaja. To je dete koje ne može da ode preko puta da pozove komšiju i kaže da mu neko ubija majku. Mora da bude tu i sve to gleda. Sve to se dešavalo na tri metra udaljenosti - kaže Ćosović.

On dodaje da je podatak da se dete udaralo u glavu vervoatno bio slučaj da je pokazivala šta se događalo, ali ne može da priča.

- Monstrum je verovatno računao da nema svedoka. Nisu obratili pažnju na to dete, ni jedan lekar je nije pregledao, da li je bila zlostavljana? Preživelo je šok, ne zna da priča, ali kada bi moglo, to bi bilo ne daj Bože.

