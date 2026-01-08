Slušaj vest

U akciji policije i osnovnog tužilaštva u Prizrenu, na Kosovu i Metohiji je uhapšeno 39 osoba zbog kršenja procedura I pravila u isplati novca od osiguranja falsifikovanim dokumentima, u iznosu od preko milion evra.

"Uhapšeno je trideset devet osumnjičenih, zaplenjeno 1.300.886 evra na bankovnim računima, gotovina u iznosu od 23.700,00 evra, zlato, ručni satovi, dva vatrena oružja, elektronska oprema, ugovori i sporazumi", precizirali su iz tužilaštva u Prizrenu.

Okrivljeni su, kršeći interna pravila i procedure osiguravajućeg biroa, bez prateće dokumentacije, sa falsifikovanim dokumentima, sa fiktivnim transakcijama, prouzrokovali materijalnu štetu u iznosu od 1.043.248 evra.

"Ovim radnjama postoji osnovana sumnja da su počinili krivična dela ‘zloupotreba poverenja’, ‘zloupotreba ekonomskih ovlašćenja’ i 'falsifikovanje dokumenata'", dodaju iz tužilaštva.

U istrazi je u svojstvu okrivljenih uključeno četrdeset sedam lica, uključujući jedno pravno lice.

Uhapšenima je određena mera pritvora od 48 sati i u zakonskom roku tužilaštvo će podneti zahtev za određivanje mere kako bi se obezbedilo prisustvo okrivljenih u postupku.

U današnjoj akciji učestvovalo je osam tužilaca, kao i oko 400 policajaca.