Nepoznata osoba ušla je u prodavnicu elektro-materijala u Lazarevcu i iz kase odnela novac. Na snimku se vidi kako prolazi iza pulta i uzima koverte za koje se sumnja da su sadržale dnevni pazar.
OSVANUO SNIMAK PLJAČKE U LAZAREVCU: Vlasnik prodavnice elektro-materijala nudi nagradu onome ko PREPOZNA OSOBU SA SNIMKA!
Za sada neidentifikovana osoba danas je ušla u prodavnicu elektro-materijala u Lazarevcu i iz kase odnela novac, prenosi 192.
Na snimku se vidi muškarac koji ulazi u objekat, prolazi iza pulta i pretražuje fioke, nakon čega uzima koverte za koje se sumnja da su sadržale dnevni pazar.
Snimak je objavljen na stranici 192_rs, a vlasnik nudi nagradu onome ko prepozna čoveka sa snimka.
Kurir.rs/192
