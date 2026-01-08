Slušaj vest

Za sada neidentifikovana osoba danas je ušla u prodavnicu elektro-materijala u Lazarevcu i iz kase odnela novac, prenosi 192.

Na snimku se vidi muškarac koji ulazi u objekat, prolazi iza pulta i pretražuje fioke, nakon čega uzima koverte za koje se sumnja da su sadržale dnevni pazar.

Snimak je objavljen na stranici 192_rs, a vlasnik nudi nagradu onome ko prepozna čoveka sa snimka.

Kurir.rs/192

