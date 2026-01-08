"TUKAO GA JE I PRETIO MU NOŽEM, PREPLAŠENI MUŠKARAC POKUŠAO DA POBEGNE" Jezivi detalji zlostavljanja i mučenja u Žitorađi: Nožem posekao slučajnog prolaznika
Žitorađanin S.S. (26) uhapšen je zbog krivičnih dela zlostavljanje i mučenje i protivpravnog lišenja slobode muškarca (27). Protiv njega će biti podneta i krivična prijava za nanošenje lake telesne povrede jer je nožem povredio čoveka (38) koga nije poznavao.
Kako se saznaje, S.S. je sinoć otišao kod prijatelja sa kojim je u bliskim odnosima da bi se sa njim posvađao iz privatnih razloga.
- Situacija se zaoštrila, S.S. je sve više besneo na čoveka sa kojim je inače bio u prijateljskim odnosima, te ga je tukao i pretio mu nožem. Preplašeni muškarac je pokušao da pobegne iz svog stana, ali mu S.S. nije dozvolio da izađe. Zatim je izašao ispred zgrade gde je neoprezno izleteo na put, pa ga je umalo udario automobil. Vozač mu je rekao: ''Šta to radiš, umalo da te udarim!?'', što je S.S. dodatno iznerviralo pa ga je posekao nožem po ruci - navode izvori upoznati sa ovim slučajem.
Podsetimo, S.S. po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti priveden na saslušanje tužiocu.
Kurir.rs/Informer