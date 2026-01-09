Slušaj vest

D. T. (22) zadobio je teške telesne povrede opasne po život, kada su ga, kako se sumnja, trojica nepoznatih počinilaca prvo verbalno napala, nakon čega ga je jedan od njih sekirom izudarao u glavu.

Kako se saznaje, u jednom selu kod Uba, na Božićno veče oko 23.30 sati, došlo je saobraćajne nesreće, kada se automobil prevrnuo u kanal ispred kuće povređenog D. T. (22).

Mladić je videvši to, prema informacijama koje posedujemo, izašao ispred dvorišta kako bi pomogao muškarcu koji je upravljao autom koji je ostalo zaglavljen u kanalu.

- D. T. je bio kod kuće sa porodicom. U jednom momentu je čuo jak udarac i ugledao auto koji se prevrnuo u kanal. On je odmah pritrčao da pomogne. Dugo su pokušavali da izvuku auto iz kanala, ali bezuspešno, a onda su se pojavila tri muškarca koja su ponudila pomoć - otkriva izvor.

Koškanje između prolaznika i žrtve

Trojica nepoznatih muškaraca, navodno su vređala D. T., nakon čega je usledila žustra svađa.

- Ta trojica su izgledala kao da su pod dejstvom alkohola. Oni su prvo provocirali povređenog mladića, vređali su ga, a onda je krenula žustra rasprava. Tada je, jedan od te trojice počeo da gurka mladića ispred čije kuće se sve dešavalo, a onda mu se pridružio još jedan koji ga je udario - tvrdi sagovornik "Blica".

Pobegao kod komšije u dvorište

Prema tvrdnjama sagovornika Blica, kada su osumnjičeni krenuli da udaraju D. T. on je pobegao u komšijsko dvorište, a onda je usledilo brutalno prebijanje.

- D. T. je otišao u komšijino dvorište odakle je uzeo sekiru. Izašao je i rekao im da se sklone jer ima sekiru i da ne želi probleme. Kazao im je da je izašao da pomogne čoveku u nevolji i ako ne žele da pomognu - da odu. Međutim, trojica napadača ga nisu shvatila ozbiljno, savladali su ga i uzeli mu sekiru. Onda je jedan od njih počeo da ga udara sekirom i to sve u glavu - otkriva izvor "Blica".

Nakon što je mladić pao na zemlju napadači su pobegli sa lica mesta.

Doktori mu se borili za život

D. T. je u ovom napadu zadobio teške telesne povrede opasne po život. On je prvo zbrinut uz bolnici u Valjevu gde je primljen u izuzetno teškom stanju. Nakon intervencije lekara, on je Hitno prebačen u Beograd na VMA sa teškim povredama glave.

- Mladić je bio životno ugrožen kada je transportovan za Beograd. Trenutno je stabilno i van životne opasnosti - otkriva izvor.

Kako se nezvanično saznaje, policija intenzivno traga za trojicom muškaraca koji su osumnjičeni za napad na dvadesetdvogodišnjeg D. T.