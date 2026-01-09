Slušaj vest

Huligani su, tokom drugog dana Božića zapalili vrata na bočnom ulazu u čuvenu novosadsku katedralu Crkvu Imena Marijinog.

Povređenih nema, a pričinjena je značajna materijalna šteta. Za sada nema zvaničnih podataka o uzroku požara.

Atila Želir župnik crkve ističe da se čitava situacija desila u ranim jutarnjim časovima, a kada se probudio video je vatrogasna kola kao i policijsko vozilo:

Zapaljena katedrala u Novom Sadu Foto: Kurir Televizija

- Vatrogasci su ugasili vatru i razvalili vrata, kako bi proverili da li je zahvaćena unutrašnjost crkve. Hvala Bogu, samo spoljašnji deo je zahvaćen. Crkva je bila puna dima i to se sada provetrava. Ne znamo ko je počinilac ovog vandalizma. Žalosno je što se sve to odigralo na Božić, za vreme ljubavi i zajedništva. Nadležne institucije vrše procene i sakupljaju informacije, a mi i dalje nemamo ništa potvrđeno o uzrocima ovog slučaja.

Zapaljena katedrala u Novom Sadu Foto: Kurir Televizija

On dodaje da postoje nadzorne kamere, ali da se na njima ne vidi ništa.

- Vršiće se uviđaj od strane policije - rekao je Želer.

