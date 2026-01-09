ZAPALILA SE VRATA KATEDRALE U NOVOM SADU! Vatrogasci razvaljivali vrata, crkva puna dima, evo šta kažu očevici
Huligani su, tokom drugog dana Božića zapalili vrata na bočnom ulazu u čuvenu novosadsku katedralu Crkvu Imena Marijinog.
Povređenih nema, a pričinjena je značajna materijalna šteta. Za sada nema zvaničnih podataka o uzroku požara.
Atila Želir župnik crkve ističe da se čitava situacija desila u ranim jutarnjim časovima, a kada se probudio video je vatrogasna kola kao i policijsko vozilo:
- Vatrogasci su ugasili vatru i razvalili vrata, kako bi proverili da li je zahvaćena unutrašnjost crkve. Hvala Bogu, samo spoljašnji deo je zahvaćen. Crkva je bila puna dima i to se sada provetrava. Ne znamo ko je počinilac ovog vandalizma. Žalosno je što se sve to odigralo na Božić, za vreme ljubavi i zajedništva. Nadležne institucije vrše procene i sakupljaju informacije, a mi i dalje nemamo ništa potvrđeno o uzrocima ovog slučaja.
On dodaje da postoje nadzorne kamere, ali da se na njima ne vidi ništa.
- Vršiće se uviđaj od strane policije - rekao je Želer.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs