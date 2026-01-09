Sumnja se da je, juče, oko 4 ujutru, I. M. (52) polila benzinom i zapalila bočna drvena vrata Župne crkve Imena Marijinog u centru Novog Sada
ŽENA UHAPŠENA ZBOG IZAZIVANJA POŽARA NA KATEDRALI U NOVOM SADU: Policija efikasnim operativnim radom pronašla osumnjičenu (52), kod nje nađen benzin!
Efikasnim operativnim radom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadurasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili osumnjičenu, I. M. (52) iz ovog grada.
- Sumnja se da je, juče, oko 4 ujutru, ona polila benzinom i zapalila bočna drvena vrata Župne crkve Imena Marijinog u centru grada. Požar, koji je izazvala, ugasili su pripadnici Vatrogasne brigade iz Novog Sada - saopšteno je danas iz Policijske uprave Novi Sad.
Zapaljena katedrala u Novom Sadu Foto: Kurir Televizija
Tokom dana, inspektori kriminalističke policije identifikovali su osumnjičenu, a u njenom stanu pronađen je i kanister sa benzinom.
I. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedena, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
