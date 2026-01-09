Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i naložio Višem sudu da ponovo odlučuje o potvrđivanju optužnice protiv Miloša Nilovića, zvanog Runjo, u čijem su automobilu pronađena tri pištolja i municija koje je nosio bez dozvole, saznaje Kurir.

Nilović je, podsetimo, navodno blizakk škaljarskom klanu i nekoliko puta je izbegao likvidacije za koje se sumnjiče pripadnici takozvanog vračarskog klana, na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara.

Viši sud u Beogradu je krajem oktobra prošle godine odbio optužnicu, ali se VJT u Beogradu žalilo na tu odluku. Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podsetimo, Nilović se sumnjiči da je 22. aprila prošle godine u "škodi superb" nosio jedan poluautomatski pištolj marke "Češka Zbrojovka" uklonjenog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo 15 komada municije, zatim jedan poluautomatski pištolj marke "Walther", uklonjenog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo 8 komada municije i jedan revolver marke "Taurus" u čijem se dobošu nalazilo 5 komada municije, a za koje nije imao ispravu nadležnog organa.

Hapšen u Durmitoru Foto: Kurir

Oružje je, kako je Kurir pisao, bilo sakriveno u prostoru iza instrument table.

Podsetimo, Miloš Nilović je javnosti postao poznat posle hapšenja u restoranu Durmitor 2017. kada je takođe pronađeno oružje. Nilović je međutim, pravosnažno tada oslobođen optužbi.

U javnosti je inače dobio nadimak "čovek sa devet života", jer je više puta uspeo da izbegne likvidacije. On je, podsetimo, bio u društvu vlasnika kazina "Havana" Vladimira Popovića Popa, koji je ubijen u jednom kafiću u Beogradu, ali je uspeo da preživi napad, tako što se, navodno, kada su ušla dvojica maskiranih napadača, sakrio iza šanka. Podsetimo, za likvidaciju Popovića u centru Beograda, nedavno su osumnjičeni pripadnici vračarskog klana.

Ista kriminalna grupa, prema navodima druge optužnice, planirala je njegovo ubistvo i 2020. godine.

Suđenje protiv vračarskog klana u toku je pred Specijalnim sudom u Beogradu, a Nilović koji je preživeo pokušaj ubistva trebalo bi da bude saslušan kao svedok.

Prema presretnutoj Skaj komunikaciji, koju je tužilaštvo predložilo kao dokaz, Vušović je bio spreman da za Nilovićevu glavu iskešira 200.000 evra, a likvidaciju su pripadnici grupe planirali skoro tri meseca. Kako je citirano u optužnici, Vušović je ponudio "150.000 evra od njegovih i da uz to sam doda još 50.000 evra".

- Da li hoćeš da radiš jednog u Beogradu, da pomogneš oko lociranja i tog dela, a moji će da "rokaju"? Ja ne dobijam ništa, dobijam svoje, rešavam dušmane. Ovi moji daju 150.000, a ja bih dodao iz svog džepa još 50.000 - piše u poruci koju je, kako se sumnja, preko Skaja 2020. poslao Vušovič.

Vušović planirao ubistvo Nilovića Foto: Kurir/Privatna Arhiva

On potom, preko iste aplikacije šalje fotografije na kojima je Nilović, nazivajući ga "škaljarcem" i "indijancem".

Takođe, Vušović piše svom saradniku "da je Nilović pre za rokanje nego za eksploziv", zbog čega planira da iznajmi štek-stan u blizini kafića u koji meta dolazi.

- Ima taj stan, baš je blizu tu, 80 evra. To bi nam bila bombona - navodno piše Džoni sa Vračara, dok sa saradnicima, kako se sumnja, planira likvidaciju. Potom šalje sliku kafića uz poruku: "Treba da ulete unutra sa "uzijima" i da izbuše sve".

- Kažite mi ko je bitan i toga više neće biti, kao da se nikada nije ni rodio - piše Miloš Miljanović, kog su, kako se sumnja, "vračarci" angažovali da uđe u kafić i puca u Nilovića.

Vušović: Biće ih trojica ili četvorica, al samo nam je ovaj bitan, ostali su degeni.

Miljanović: Sve ok, mislio sam sve da ih izbušim.

Vušović: Slobodno rokaj i po drugima. Jedan nam je bitan, a ostalima šta Bog da.

Kobnog dana, Vušović je kako se navodi, Miljanoviću poslao fotografiju na kojoj je Nilović u bašti lokala u društvu prijatelja uz poruku gde žrtva sedi i da na sebi ima zelenu majicu.

- Napad svim srcem, brate naš - šalje, navodno, Vušović Miljanović pošto mu je ovaj javio da je krenuo u kafić.

Međutim, posle propale "akcije" koju su snimile i sigurnosne kamere, a na snimku se vidi kako, kada optuženi ulazi naoružan u baštu, svi koji su sedeli za stolom ustaju i beže, Miljanović šalje poruku Vušoviću da su se "razbežali kao zečevi" i da nije stigao da puca "jer bi pobio nevine ljude".

Miljanović, oko 15 sati na čet šalje poruku: "Jbg, braćo, uleteo sam opušteno i "uzi" mi je bio iza leđa, ali kao da su im javili, svi su se razbežali ko zečevi".

Vušović ga tada pita da li je pucao, a Miljnović odgovara da nije, jer bi pobio nevine ljude.

- Ne mogu da verujem, imali smo ih sve na tacni, ne mogu da verujem da metak nije opalio - pisao je, a Mijlanović mu odgovara "da nije mogao da puca i da ubije nečiju ženu ili ćerku, jer su se tako namestili".

- On je uleteo pozadi, iza zelenih vrata i zaključao se - piše Miljanović, na šta Vušović odgovara "da je to WC i da je trebalo da puca kroz vrata".

- Opet su nam pobegli, ovaj se u WC zaključao. Ne mogu da dođem sebi od ovog ludila - navodno je napisao Vušović.

Podsetimo, Miloš Miljanović uhapšen je dan posle upada u kafić na Vračaru, a u međuvremenu je i osuđen pred Višim sudom u Beogradu na četiri godine zatvora zbog nedozvoljenog oružja.

Miloš Nilović je na saslušanju u sklopu istrage protiv vračarskog klana izjavio da se ne seća svih detalja, jer je prošlo dosta vremena od događaja.

Miloš Nilović Runjo Foto: Facebook

- Znam da sam sedeo sa kumom i drugarima u kafiću i da je neko ušao. Neko je rekao da ima pušku i razbežali smo se, svako na svoju stranu. Tog čoveka ne poznajem, a sećam se da je imao hiruršku masku na licu i kapuljaču - rekao je Nilović, navodno, na saslušanju i dodao da je on sedeo na nekigh 10 metara od ulaza u kafić, okrenut tako da su mu u vidokrugu bili svi koji ulaze, ali da u momentu ulaska čoveka s puškom nije video jer je gledoa u telefon.