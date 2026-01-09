Slušaj vest

Policija na Arubi i dalje istražuje smrt bračnog para Borisa i Kristine Jozić, inače vlasnika teretane u Čikagu, koji su pronađeni mrtvi tokom novogodišnjeg odmora. Dok se sumnja da je u pitanju ubistvo i samoubistvo, porodica i prijatelji preko GoFundMe prikupljaju sredstva kako bi na dostojanstven način ispratili Kristinu, inače majku petoro dece.

Slomljena srca

- Kristina Gatija je oduzeta od onih koji su je voleli 4. januara 2026. godine, i naša srca su slomljena neopisivo. Bila je ponosna majka petoro dece, voljena baka, posvećena ćerka, voljena sestra, voljena tetka i draga prijateljica mnogima. Uložila je svoje srce u svoju porodicu i bila je duboko strastvena prema zdravlju i fitnesu, uvek ohrabrujući druge da postanu najbolja verzija sebe. Bilo kao majka, mentor ili prijateljica, Kristina se pojavila sa ljubavlju, snagom i saosećanjem. Sa teškim i slomljenim srcima delimo tragičan gubitak Kristine. Naša porodica oplakuje ovaj nezamislivi gubitak i borimo se da se pomirimo sa životom bez nje. Izliv ljubavi, molitve i podrška koju smo dobili značili su nam više nego što možemo izraziti - navodi se u objavi na GoFundMe koju je podelila jedna Srpkinja:

Objavljena pomoć za ubijenu Kristinu Foto: printscreen gofoundme

- Dok se krećemo kroz ovo razorno vreme, suočavamo se i sa neočekivanim finansijskim teretom sahrane i drugih povezanih troškova. Duboko smo zahvalni na svakoj donaciji, bez obzira na iznos, jer će pomoći u ublažavanju stresa tokom ovog bolnog perioda i omogućiti našoj porodici da se fokusira na tugovanje i poštovanje Kristininog života. Ako niste u mogućnosti da donirate, potpuno razumemo i cenimo vaše kontinuirane molitve, ljubav i podršku. Takođe vas ljubazno molimo za privatnost i milost dok naša porodica zajedno tuguje i počinje da se oporavlja. Hvala vam od srca što nam pomažete da odamo počast Kristini i što stojite uz našu porodicu tokom ovog neverovatno teškog vremena.

"Ovu akciju prikupljanja sredstava je pokrenula Vera Jovanović, Kristinina snaja. Korisnica ove akcije prikupljanja sredstava je Triša Gatija, Kristinina ćerka. Sva prikupljena sredstva biće direktno uplaćena Triši Gatiji i biće iskorišćena za pokrivanje troškova sahrane i komemorativnih aranžmana u čast Kristine" - navodi se na kraju objave GoFundMe.

Boris i Kristina Jozić Foto: Društvene Mreže

Luksuzno putovanje

Kako izveštavaju mediji, bračni par Jozić bio je na novogodišnjem putovanju, a odseli su u jedan od najluksuznih hotela. Sudeći prema fotografijama par koji živi u Čikagu, lepo se provodio na putovanju, jer su svoje fotografije često objavljivali na svom zajedničnom profilu na društvenoj mreži. Dosadašnja istraga ide u pravcu da je Boris navodno, iz za sada nepoznatog razloga, ubio svoju suprugu Kristinu, a potom skočio sa poslednjeg sprata hotelske zgrade. Nakon jezivog prizora koji je zatečen ispred hotela, istražitelji su ušli u hotelsku sobu zatekli Kristinu koja ne daje znake života. Lekari su samo mogli da konstatuju smrt bračnog para, čija tela su poslata na obdukciju.

Na društvenim mrežama mnogobrojni prijatelji opraštaju se od Krstine koja je inače, svojim klijentima nudila proteinske recepte i pomagala da postanu što zdraviji.