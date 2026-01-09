Slušaj vest

Muškarac L. G. (40) iz Banatskog Karlovca uhapšen je na Božić zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje i to prema policijskom službeniku S. V. (28), koji je inače, bio van dužnosti u jednoj kafani u Banatskom Karlovcu.

Povodom ovog događaja oglasilo se i nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu čije saopštenje prenosimo u celosti:

Divljao u kafani

- Obaveštava se javnost da je dana 7. januara 2026. godine, u 05.10 časova, po odobrenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, Policijska uprava u Pančevu, Policijska stanica u Alibunaru, odredila zadržavanje osumnjičenog L.G. (40) iz Banatskog Karlovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, na taj način što je dana 7. januara 2026. godine, oko 00.30 časova, u ugostiteljskom objektu u Banatskom Karlovcu, u prisustvu više lica, vidno besno i usplahireno prišao oštećenom policijskom službeniku van službe S. V. (28), kojom prilikom mu je prvobitno pokazao srednji prst - navode se u saopštenju OJT Pančevo, gde se potom dodaje:

- Zatim mu uputio reči: "Jebaću ti mater pičko pandurska", "J**aću ti mater gde god te vidim", "Zapaliću te", "Ajde izađi napolje da ti j**em mater", što je kod S. V. i prisutnih lica izazvalo uznemirenost, nakon čega je oštećenog S. V. pokušao da udari zamahivajući zatvorenom šakom u pravcu istog, ali su ga u tome sprečila prisutna lica.

Predložen pritvor