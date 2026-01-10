Slušaj vest

Vest o hapšenju srpskih Pink pantera zbog pljačke zlatare na Halkidikiju, podsetila je na dugu listu spektakularnih pljački u kojima su Srbi godinama igrali glavnu ulogu u svetskom podzemlju! Najnoviji slučaj, u kojem su državljani Srbije uhapšeni zbog pljačke draguljarnice na Halkidikiju, još jednom je otvorio priču o kriminalnoj mreži koja je decenijama harala luksuznim zlatarama širom Evrope i sveta.

Dvojac iza rešetaka zbog pljačke draguljarnice

Grčka policija je, u saradnji sa međunarodnim bezbednosnim službama, identifikovala i uhapsila osumnjičene Srbe zbog pljačke draguljarnice u hotelskom kompleksu, odakle je odnet skupoceni nakit i satovi vredni stotine hiljada evra.

- Pljačka u Grčkoj dogodila se 2. septembra 2025. godine kada su dvojica maskiranih razbojnika sa kačketima na glavi i hiruškim maskama preko lica upali u zlataru koja se nalazi u sklopu jednog hotela. Naime, dvojica razbojnika, državljana Srbije starih 46 i 48 godina ušli su u lokal i odmah onesposobili dvojicu radnika koji su se našli u tom trenutku u zlatari - navodi izvor i podseća da je grčka policija nedavno uhapsila ovaj dvojac.

Kako danas funkcionišu "Pink panteri" Bezbednosne službe upozoravaju da Pink Panteri danas ne deluju kao jedinstvena organizacija, već kao manje, dobro povezane ćelije. Metod je uglavnom isti - detaljno izviđanje, brza akcija i bekstvo preko više država. Najnovije hapšenje na Halkidikiju otkriva da istražitelji širom Evrope i dalje vode borbu sa ostacima ove zloglasne mreže.

Ovo hapšenje vratilo je u fokus najpoznatije članove ove kriminalne organizacije, čija su imena godinama punila stupce crne hronike.

Zoran Jovanović i Slađan Tešić

Srpski državaljani Zoran Jovanović i Slađan Tešić, navodno pripadnici kriminalne bande Pink Panter, pljačkali su zlatare po principu "rififi", odnosno to su radili tako što su tipovali lokale koji se nalaze tik do napuštene zgrade.

Foto: Jutjub Printskrin

Noću bi dolazili do napuštenog objekta, i uz pomoć alata pravili rupu na zidu zlatare. Ulazili su u lokal, pokupili bi plen, a potom se dali u beg.

Oni su uhapšeni 2024. godine u Atini zbog sumnje da su od decembra 2023. godine opljačkali najmanje dve zlatare.

Ljepoja i Lazarević

Aprila 2007. godine grupa koja se sastojala od Milana Ljepoje (za čije ubistvo se sada sudi Veljku Belivuku i Marku MIjkoviću), Mladena Lazarevića, Bojana Matića, Miloša Jovanovića, zatim Predraga Lovrića iz Karlovaca i Duška Poznana iz Bihaća, upala je u večernjim satima u tržni centar "Vafi" u Dubaiju tako što su proleteli kroz izloge sa dva "audija" - beli "audi" su parkirali u pored draguljarnice "Graf", dok su crnim vozeći u rikverc razlupali izlog zlatara.

Foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

- Na snimcima sa sigurnosnih kamera koje su obišle svet vidi se kako trojica maskiranih muškaraca izlaze iz auta, uleću u zlataru sa razbijenim izlogom, a zatim izlaze za manje od jednog minuta sa dva džaka puna nakita. Procenjeno je da je njihov ulog vredeo više od deset miliona evra! Pljačkaši su tada uspeli da pobegnu uprkos brojnim policajcima koji su odmah krenuli u poteru - podseća izvor.

Inače, Mladen Lazarević je pred Specijalnim sudom i u toku je postupak protiv "balkanskog kartela", kriminalne grupe koja se sumnjiči za šverc sedam tona kokaina. On je bio kum Pink Pantera Milana Ljepoje, za čije se ubistvo u kući u Ritopeku sumnjiči klan Veljka Belivuka.

Duško Martinović - mozak spektakularnih pljački

Duško Martinović iz Crne Gore važio je za jednog od najopasnijih i najorganizovanijih članova grupe. Njegovo ime vezuje se za čuvenu pljačku juvelirnice u Monte Karlu 2005. godine.

- Minut i 15 sekundi trebalo im je da bi opljačkali juvelirnicu Džulijan, nakon čega su pešice otišli do luke gde ih je čekao gliser kojim su pobegli - ističe izvor.

Nakon višegodišnjeg bekstva, uhapšen je i osuđen.

Rajko Čaušević - stara garda "Pink pantera"

Rajko Čaušević pripada prvoj generaciji Pink Pantera sa prostora bivše Jugoslavije. Hapšen je u Nemačkoj zbog sumnje da je učestvovao u više međunarodnih pljački luksuznog nakita, a bezbednosne službe su ga godinama pratile kao deo ove kriminalne mreže.

- On se javnosti se predstavio kao "prvi crnogorski lopov džentlmen", priznajući da je decenijama pljačkao po Evropi i time obezbedio sebi luksuzan život. Javno je priznao da je idejni vođa i tvorac svoje ekipe "Pink Pantera" - kaže sagovornik.

Čaušević je uhapšen u martu 2020. godine u nemačkom gradu Hagenu, a tereti se za najmanje 10 pljački u tom gradu.

Mitar Marjanović - pljačka usred bela dana

Ime Mitra Marjanovića vezuje se za pljačku zlatare u centru Rima, izvedenu usred dana. Pljačkaši su tada pobegli na skuterima, a ceo slučaj obišao je svet.

- Marjanović je učestvovao u spektakularnoj pljački zlatare "Roberto Koin" u srcu Rima. On je uhapšen u Rimu 8. marta 2012. godine, nakon što su 2 njegova saučesnika u pljački počinjenoj mesec dana ranije prilikom bekstva ispustili ukradene predmete sa Marjanovićevim otiscima prstiju - podsećamo.

3 Srpkinje članice Pink Pantera

Eva Kant, Slavica Stanojčić i Olivera Ćirković Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Youtube Iza Brave, Printscreen/TV Happy

Olivera Ćirković - najpoznatija "Pink panterka"

Olivera Ćirković ostala je upamćena kao jedna od retkih žena na vrhu Pink Pantera. Uhapšena je 2006. godine na Kritu tokom pljačke zlatare, a kasnije je u Grčkoj osuđena na ukupno više od 30 godina zatvora zbog više krivičnih dela. Njeno ime godinama se pominjalo kao simbol "ženske hladnokrvnosti" u kriminalnim krugovima.

Nakon brojnih apelacionih sudova iz zatvora je izašla 2017.

Ona je čitavu svoju kriminalnu karijeru ispričala javno kada je i otkrila da "Pink Panteri" nemaju svog vođu i organizatora već da svi rade za sebe, ali da je način obavljanja posla ono što ih povezuje.

Doktorka u svetu kriminala

Nišlijka, skrivena iza pseudonima Eva Kant, koja je iz uloge lekara neuropsihijatra jedno vreme bila deo “Pink Pantera”, otkrila je jednom prilikom kako je i zbog čega odlučila da se otisne u svet kriminala, i da se iz njega ponovo vrati životu lekara.

Doktorka iz Niša odlučila je da zauvek napusti posao kradljivice skupocenog nakita, kad ju je "prodao" mladić sa kojim je u Barseloni trebalo da ukradu samo tri komada nakita, a on je odneo celu vitrinu.

- Rizikovala sam mnogo i dobila šest godina. Posle godinu dana zatvora, priznala sam delo za sebe. Tukli me tri dana i tri noći u podrumu i posle Španije sam se zarekla da nikada više neću krasti. Vratila sam se kući u Niš – kaže spisateljica autobiografskog romana “Igraj svoju igru”, koja danas ponovo radi kao neuropsihijatar u rodnom gradu, dok na sajmove nakita redovno ide, ali samo da gleda izloženu robu.

Slavica Stanojčić - od luksuza do pakla grčkih zatvora

Slavica Stanojčić, jedna od najlepših Užičanki i navodna članica lopovske bande Pink Panter. Jednom prilikom, Slavica je otkrila zastrašujuće tanku liniju, od sveta luksuza, sve do pakla grčkih zatvora.

Kako je nekada govorila, prihvatila je poziv prijatelja koga poznaje od detinjstva, kome je beskrajno verovala i otišla u Atinu gde je mesec i po živela kao u raju, kao najbogatiji ljudi sveta, gotovo dva meseca.

Njen prijatelj bavio se krađom. Ulazio je u radnje, u zlatare, u rednje firmirane garderobe. Svuda po Evropi je to radio, a u Grčkoj konkretno je radio zlatare.

- Smešno je, ali ja nisam sve to gledala tako crno: bio je to čovek kome sam verovala, sa kim sam odrasla i verovala sam da ću biti zaštićena u svakom momentu. Znala sam čime se bavi i znala sam da mogu biti ugrožena. Najpre sam mislila da mi se ništa neće desiti - ispričala je jednom prilikom Slavica za medije. Policijske rotacije su se pojavile posle mesec i po dana, a bili su uhapšeni zbog pokušaja bega.

- Izvukli su me iz kola i počeli da me tuku. Moj prijatelj je pokušao da beži, ali su policajci pucali na njega. Ubrzo sam shvatila da neću izaći iz pritvora tako brzo. Bilo je mnogo gore nego što sam mislila, nisam nikada mogla sanjati da se to meni može desiti - rekla je Slavica.

Ona je preminula pre nekoliko godina usled teške bolesti.

Foto: Printscreen

Kako su nastali Pink Panteri?

Veruje se da se prva pljačka koja se pripisuje kriminalnoj grupi Pink Panteri dogodila 2002. godine kada je opljačkana jedna zlatara u Londonu. Tada su Predrag Vujošević i njegova britanska saučesnica ušli u jednu radnju i od radnice zatražili da pogledaju prsten vredan 37.000 funti. Dok su zamajavali radnicu, u zlataru je upao Nebojša Denić sa Milanom Jovetićem sa perikom na glavi i pištoljem u ruci i za tri minuta su pokupili nakit vredan 37 miliona funti i dali se u bekstvo.