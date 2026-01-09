Slušaj vest

Tinejdžerke stare 16 i 17 godina teško su povređene tokom opasnog sankanja u naselju Mrsać kod Kraljeva, dok su njihova dva prijatelja L. P. (19) i Đ. J. (36) uhapšena, a sada je otkriveno kako je naizgled bezazleno sankanje umalo dovelo do velike tragedije.

Noćna mora

- Luda ideja i ekstremna zabava na prvom snegu pretvorile su se u pravu noćnu moru u naselju Mrsać kod Kraljeva. Grupa prijatelja odlučila je da iskoristi zimske uslove za nesvakidašnju vožnju, ne sluteći da će se veče završiti teškim povredama i hapšenjima. Sve se odigralo oko 22 sata u Sarajevskoj ulici, kada je L. P. upravljajući automobilom marke "volksvagen" sa probnom vozačkom dozvolom, odlučio da za vozilo zakači sanke. Na sankama su se nalazile dve tinejdžerke, starosti 16 i 17 godina - navodi izvor i dodaje:

- U jednom trenutku, usled leda i neravnina na putu u Sarajevskoj ulici, došlo je do drame. Sanke su odskočile na rupi, a tinejdžerke su spale direktno na put. Automobil "fiat" koji se kretao iza njih nije uspeo da se zaustavi. Đ. J. je išao iza sanki kako bi im "čuvao leđa" ako naiđe drugo vozilo. Međutim, kako su devojčice pale sa sanki, vozač "fijata" takođe, je upao u rupu i naleteo na devojčice koje su u tom trenutku pale.

Teške povrede

Vozač automobila "fijat" izgubio je kontrolu i "poklopio" tinejdžerke koje nisu stigle da se pomere sa puta. Naime, one su tokom pada zadobile teške telesne povrede - jedna od njih je zadobila teške povrede potkolenice i čeka je operacija, dok druga ima povredu glave i ona bi sutra trebalo da bude puštena iz kraljevačke bolnice na kućno lečenje.