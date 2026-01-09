Slušaj vest

Arsenal oružja koji je pronađen u "štek" garaži na Novom Beogradu, ali i druga oprema spremna za izvršenje najtežih krivičnih dela i dalje su predmet istrage jer sve što je otkriveno upućuje istražitelje da su vođe jednog krimnalnog klana planirale da se obračunaju sa najvišim državnim funkcionerima, otkrili su izvori Kurira iz policije i tužilaštva.

Prema rečima naših sagovornika, sumnja se da oružje pronađeno 5. januara pripada takozvanom "vračarskom klanu" koji je ispostava kavačkog klana na čijem je čelu jedan od najtraženijih evropskih begunaca Radoje Zvicer.

Kako je Kurir pisao, 5. januara kada je oružje pronađeno uhapšen je fitnes trener Aleksandar A. za kog se sumnja da je čuvao oružje za vračarce i direktno primao naloge od jednog visokopozicioniranog pripadnika tog klana, koji je prema operativnim podacima pobegao u Španiju i uskoro bi za njim trebalo da bude raspisana poternica.

U garaži koju je navodno koristio uhapšeni fitnes trener osim tri automatske puške, pet automatskih pištolja - heklera, uzija, škorpiona, dva poluautomatska pištolja, revolvera, lovačke karabinske puške, pet prigušivača, protivpešadisjke mine usmerenog dejstva, nekoliko stotina komada municije, podsetimo, pronađen je i snajper!

1/10 Vidi galeriju Sumnja se da oružje i eksploziv pripadaju vračarskom klanu Foto: MUP Srbije

- Istraga koju vode policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu i dalje je u toku. Proveravaju se svi mogući pravci istrage, tokom koje bi trebalo da bude utvrđeno ko je trebalo da bude meta likvidacije koju su, sudeći po svim prikupljenim dokazima, u prestonici pripremali pripadnici vračarskog klana. Jedan pravac istrage je i da su im mete bile najviši državni funkcioneri, na šta upućuje način rada vračarskog i kavačkog klana, resursi pronađeni u tajnom skladištu, ali i oprema koja je bila spremna za korišćenje. Postoje ozbiljne indicije koje ukazuju da su oružje, pre svega snajperska puška, ali i motorole, delovi policijskih uniformi, pripremani za pokušaj kriminalnog klana, koji je ispostava kavačkog klana, da se suprotstavi i obračuna sa državom Srbijom koja je se bori protiv kriminala i poslednjih godina mu zadaje ozbiljne udarce - otkrivo je izvor Kurira upućen u istragu.

Kako je Kurir pisao, osim oružja i municije, u istoj garaži pronađeni su i kriptovani telefoni, kao i delovi garderobe koji su najverovatnije trebali da im posluže za maskiranje prilikom izvršenja najtežih krivičnih dela.

- Među arsenalom pronađena su tokom pretresa i dva pancirna prsluka sa oznakama "policija", sredstva za vezivanje – lisice, više komada opasača i futrola za vatreno oružje, improvizovana službena legitimacija MUP-a Srbije, ručne radio stanice za komunikaciju i više maski za sakrivanje lica, kao i dve improvizovane eksplozivne naprave sa daljinskim aktiviranjem i pratećom opremom - otkrio je naš sagovornik i dodao da sve ukazuje da je kriminalna grupa imala plan da likvidaciju izvrši tako što bi se izvršioci maskirali u policajce.

Hapšenje Vušovića, Radoje Zvicer Foto: Kurir/Privatna Arhiva, X@policia, Europol

Inače, osim vračarskog klana na čijem je čelu Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračarar, koji je posle hapšenja u Barseloni izručen Nemačkoj, ispostava kavačkog klana u Srbiji bio je i klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Vušovićevoj i Belivukovoj kriminalnoj grupi sudi se pred Specijalnim sudom u Beogradu u dva odvojena postupka, za brojne likvidacije.

- Slično naoružanje pronađeno je i prilikom hapšenja Belivukovog klana, 4. februara 2021. O oružju pronađenom u Ritopeku, na stadionu Partizana naročito o snajperu, govorio je pred sudom bivši pripadnik kriminalne grupe koji je odlučio da se nagodi s tužilaštvom i postane svedok saradnik, Srđan Lalić. On je tada izjavio da se Belivukov klan naoružao i kupio čak i snajper, s ciljem da ga upotrebi za ubistvo predsednika, ukoliko se vođe klana nađu na udaru policije. Sve ono što je Lalić izjavio tada, podseća na scenario sa garažom i arsenalom oružja koje su vračarci tamo sakrili - kaže sagovornik Kurira.

Lalić je, podsetimo, pred sudom govorio da su vođe tog klana, kada je predsednik najavio odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala pobegle u Tursku i pripremile plan za "osvetu".

Bezbednosne službe mesecima rade na slučaju Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u novembru prošle godine otkrio da bezbednosne službe imaju obaveštajne podatke da se dvojica snajperista nalaze u Beogradu i da istražitelji rade na tome da ih lociraju i uhapse. - Pojedini opozicioni mediji tada su pokušali da omalovaže ova saznanja bezbednosnih službi, pitanje je da li su to radili slučajno ili s nekim ciljem - kaže izvor Kurira.

Odgovarajući na pitanja optuženog Miljkovića, on je ponovio da je Radoje Zvicer spremio pet miliona evra za izazivanje nereda u Srbiji.

- Ti si to nama prikazao kao atentat na predsednika. Ti si, iskolačenih očiju rekao da će biti i više od pet miliona. Sigurno pet miliona nije bilo samo za nerede - rekao je Lalić navodeći da ne zna da li je taj novac stigao, ali da zna da je stigao “snajper”, koji je kasnije policija pronašla u Ritopeku.

- Miljkoviću, ti si rekao da taj snajper vredi 12.000 evra. To je snajper za najzahteviji zadatak, za velike distance i ozbiljne mete - rekao je Lalić, navodeći da su Belivuk i Miljković, pričali o planu “svrgavanja vladajuće strukture”.

Lalić je zatim rekao i da je plan Belivuka I Miljkovića bio da na prvom okupljanju građana naprave haos, da se pali sve što može.

- Trebalo je to da bude na prvom sledećem građanskom skupu. Trebalo je da napravimo haos i sukobe sa policijom. To je bilo u januaru 2021. godine. Tada smo se dogovorali da to završimo - rekao je Lalić, navodeći da je postojao plan da u slučaju hapšenja Belivuka pronađu migranta koji će za "dve hiljade evra da unese eksploziv u Delta siti", ali da su meta trebali da budu i drugi tržni centri u Beogradu i drugim gradovima, kao i auto-bombe.

- Ima sve da pukne, tako si rekao - nastavio je Lalić, dok ga je Miljković optužio da je sve izmislio.

Lalić, Belivuk i Miljković Foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas, Nemanja Nikolić

Svedok saradnik, međutim, više puta je ponovio da je klan za taj plan nabavio pet kilograma eksploziva i da je ideja bila da se on koristi za akcije koje bi dovele do svrgavanja vlasti.

On je potom govorio i da je ključnu ulogu u tim planovima imao odbegli Radoje Zvicer.

- Ova grupa je funkcionisala sa kavačkim klanom i tu uvek pliva novac od kokaina. Rekli su mi da je Zvicer obezbedio pet miliona evra u prvoj tranši i da će biti još.

On je potom, odgovarajući na pitanja optuženog Nebojše Jankovića, izjavio i da su Belivuk i Miljković "bili operativo zaduženi za to", a da su konce vukli Radoje Zvicer i ljudi iz crnogorske službe.

- Ceo kavački klan bi bio uključen za te potrebe, kavački klan nije služba, ali bolje funkcioniše od mnogih službi - rekao je tada pred sudom Lalić.

Inače, eksploziv koji je pre nekoliko dana pronađen u garaži identičan je onom koji je u oktobru prošle godine izazvao eksploziju u stanu u Kosovskoj, kada je zbog nestručnog rukovanja poginuo makedonski državljanin Martin Sipkovski (21). Prema operativnim informacijama, ovaj maneken iz Severne Makedonije bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića (23) iz Zemuna, koji je ubijen mesec dana kasnije.

- I tokom istrage o eksploziji bombe u Kosovksoj ulici došlo se do podataka da je u sve umešan vračarski klan, na čijem čelu su sada već Vušović, i odbegli Radoje Zvicer - kaže izvor Kurira i zaključuje da sve što se dešava oko oružja na Novom Beogradu podseća na ono što je kriminalna grupa oko Zvicera već imala u planu pre nekoliko godina, ali i da se snajper koristi za napad na osobe kojima ne može lako da se priđe.